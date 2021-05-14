В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента

Ограничить законодательную функцию белорусского главы государства в части издания декретов предложили члены Конституционной комиссии. Об этом стало известно 14 мая из заявления председателя Конституционного суда Петра Миклашевича на пятничном заседании комиссии, передает БЕЛТА.

В целях более полной реализации парламентом своей функции, по его словам, предлагается исключить из Основного закона страны положения, предусматривающие делегирование обеими палатами "законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона".

Кроме того, сообщил председатель КС, в документе предлагается, "основываясь на конституционном принципе разделения властей", закрепить запрет на совмещение должностей депутата парламента и члена правительства.

В тоже время, констатирует агентство, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич дал понять, что участники заседания не поддержали сегодня предложения о формировании однопалатного парламента. Таких предложений, уточнил он, "было очень много". Но в стране, подчеркнул член Конституционной комиссии, "сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей. Поэтому предлагается продолжить реализовывать уже опробованный положительный опыт" функционирования двухпалатного парламента.

Кстати, это уже четвертное заседание Конституционной комиссии, которое проходит дважды в месяц, сообщают новостные порталы, уточняя, что ее участники рассматривают предложения и по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях Национального собрания РБ.