В центральном парке сирийского Алеппо снова заработали фонтаны

В центральном парке Алеппо восстановлены и начали работать фонтаны, которые не функционировали длительное время из-за войны в Сирии.

Замначальника администрации парка Мухаммед Даргам рассказал, что зона отдыха находилась в "горячем" районе, который боевики постоянно обстреливали. "На нашу территорию постоянно падали снаряды, у нас были раненые среди сотрудников", - цитирует Даргама РИА Новости.

Светомузыкальный фонтан пока не восстановили, так как не хватает денег. В Алеппо до сих пор перебои с подачей электроэнергии, поэтому насосы работают от дизельных генераторов. Из-за жаркой погоды воду в фонтанах обновляют раз в 10 дней.

Террористы покинули Алеппо в декабре 2016 года, однако под их контролем оставались окраины города, и кварталы с мирными жителями регулярно обстреливались.