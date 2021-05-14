В Германии за антисемитские акции задержаны более десятка человек

Подобные выступления не потерпят власти страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая, впрочем, назвала ракетные обстрелы территории Израиля "террористическими атаками", при этом не упомянув о большом количестве жертв с палестинской стороны.

Сотни людей провели демонстрацию в Берлине. В пятницу днем участники акции размахивали палестинскими флагами и скандировали "Свободу Палестине" и "Остановите убийства, остановите войну". По данным полиции, в акции протеста приняли участие около 200 человек, которые зарегистрировало в магистрате Берлина физическое лицо, уточняет tagesspiegel.de. Схожие акции протеста произошли в трех городах земли Северный Рейн-Вестфалия - Мюнстере, Бонне и Дюссельдорфе, власти которых усилили меры безопасности в местных синагогах.

После попытки сжечь флаг Израиля в ратуше Нордхаузена в Тюрингии полиция и прокуратура проводят расследование. "Мы исходим из политических мотивов содеянного", - заявила в пятницу пресс-секретарь местной полиции, добавив, что речь идет о государственной безопасности. В пятницу вечером трое неизвестных пытались поджечь флаг в городке, расположенном примерно в 100 километрах к северу от Эрфурта. Флаг остался нетронутым, но фасад ратуши был поврежден. Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов был шокирован случившимся и рассказал о поджоге. "Ненависть к евреям на улицах Германии и перед синагогами - это не критика Израиля, а чистый антисемитизм, - сказал он. - Этому нет оправдания". Рамелов подчеркнул, что Тюрингия не потерпит антисемитизма. "Горящие израильские флаги - предвестники горящих синагог", - предупредил политик.

Со своей стороны председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазек резко раскритиковал антисемитские протесты перед синагогами. "Я определенно осуждаю такие отвратительные сцены, - сказал Мазек в интервью дюссельдорфской газете Rheinische Post. - Любой, кто якобы хочет критиковать Израиль, а затем нападает на синагоги и евреев, нападает на всех нас и получит мое сопротивление".