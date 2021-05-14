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14.05.2021 23:30
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о приближающемся похолодании

Текст: Ольга Игнатова
В выходные дни в центре европейской территории сохранится теплая погода. Больше характерная для июля.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Но, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже с середины следующей недели возможно похолодание.

Фото: Роман Пименов/ТАСС
Синоптики рассказали, как долго в Петербурге продержится теплая погода

В столичном регионе днем в выходные будет 20-25 градусов тепла. И ночи теплые - плюс 10-15 градусов. Это, как уточняет синоптик, выше климатической нормы на 5-6 градусов и больше соответствует концу июня - началу июля. Но из-за того, что европейскую территорию пересекают атмосферные фронты. погода неустойчивая. 15 мая в Москве возможны грозы. А в Воронежской, Орловской и Курской областях может выпасть и град. В Тамбовской области сильный ветер при грозе.

В понедельник в Москве и области - плюс 26-28 градусов, что близко к абсолютному температурному рекорду для этих дней. 17 мая плюс 31 градус был в 1897 году.

Понизится температура 19 мая. Но не сильно - все равно останется летней. В центре будет от 19 до 24 градусов и дождь. 20 мая ещё похолодает: ночью до плюс 13 градусов, а днём - до 17-22 градусов. И такой же температура останется примерно до конца следующей рабочей недели .

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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