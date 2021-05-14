В Гидрометцентре спрогнозировали теплое начало лета

Июнь на всей территории России обещает быть теплым. Температура в большинстве регионов страны будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. Хотя для первой половины месяца еще характерны ночные заморозки.

По предварительному прогнозу на первый летний месяц, составленному Гидрометцентром, особенно высокая температура может быть на севере Сибири и северо-востоке Дальнего Востока. "Это Чукотка, север Красноярского края, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Около нормы должны быть на севере европейской территории, включая московский регион, в Поволжье, кроме крайних южных районов Саратовской области, и на большей части Якутии. А прохладным июнь может оказаться во всем Хабаровском крае, Амурской области и в Приморье", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Норма июня для Москвы, по словам синоптика, - это 9-14 градусов тепла по ночам и 19-24 градуса днем. При похолоданиях ночные температуры могут опускаться до плюс 3-8 градусов. До 13 июня обычно сохраняется вероятность ночных заморозков. Днем при похолоданиях обычно бывает не выше плюс 15 градусов. Осадков выпадает 75 мм, больше, чем в мае в полтора раза.

На юге Центрального округа, в Центральном Черноземье, днем в июне воздух обычно прогревается до 22-27 градусов. В Ростовской области уже бывает до плюс 29 градусов, а в Краснодарском крае и до плюс 30 градусов. В июне на черноморских курортах начинается активный сезон. Температура воды в море заметно повышается. Пока же Черное море прохладное. Например, в районе Ялты температура морской воды всего плюс 14 градусов.

На юге Урала (Челябинская, Тюменская области) в июне, как и в Москве, плюс 19-24 градуса в дневные часы. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, на Алтае еще теплее - до плюс 25 градусов.

Мало дождей в июне ожидается на юге Центрального округа, в Поволжье, на севере Ростовской области, в Волгоградской области. Мало осадков будет в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье, на Камчатке и в других дальневосточных регионах.

Обильные осадки возможны на северо-западе европейской территории - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в Курганской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае, в Приморье.