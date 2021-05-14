В ХАМАС заявили об успешном ударе по израильскому химзаводу

Боевое крыло движения ХАМАС заявило, что произвело атаку на израильский химический завод, расположенный на границе с сектором Газа в поселении Нир-Оз.

По информации палестинских СМИ, ссылающихся на представителей движения, удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата, оснащенного взрывным устройством. Тем временем СМИ Израиля сообщили, что утром в Нир-Оз действительно звучали предупреждающие о воздушной атаке сирены, однако информации о том, что химзавод или другие объекты пострадали, на данный момент нет.

Армия обороны Израиля утром 14 мая нанесла очередные удары по объектам в секторе Газа. "Наши истребители и самолеты только что нанесли удары по ряду стартовых позиций (установки для запуска ракет, используемые ХАМАС - прим. "РГ") и наблюдательных пунктов ХАМАС в Газе", - говорится в последнем заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в Twitter.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что в пятницу система "Железный купол" успешно перехватила несколько воздушных объектов, включая дрон, управлявшийся с территории сектора Газа.