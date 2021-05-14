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14.05.2021 10:04
Рубрика: В мире

Израиль заявил, что не проводил наземную операцию в секторе Газа

Текст: Алексей Чуриков
Уже четвертые сутки разгорается новый виток вооруженного противостояния между Израилем и движениями ХАМАС и "Исламский джихад", контролирующими сектор Газа. Появившаяся в ночь с четверга на пятницу информация о начале наземной операции сил Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, в секторе Газа не подтвердилась.

В пятницу утром издание The Guardian, со ссылкой на пресс-службу израильской армии, сообщило, что наземных подразделений Армии обороны Израиля в настоящее время нет на территории сектора Газа. "Уточнение: на текущий момент в секторе Газа нет наземных подразделений (ЦАХАЛ). Военные наземные и воздушные силы атакуют цели из-за пределов сектора", - заявили изданию в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос. Ближе к утру стало известно, что распространенную ранее информацию от ЦАХАЛ с формулировкой о том, что "наземные и воздушные силы начали атаку", трактовали неверно. Наземные силы действительно были сосредоточены у границ сектора, но на его территорию не заходили.

Фото: MOHAMMED ABED / AFP
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По информации телеканала Al Jazeera, ночью и утром израильская авиация продолжила наносить удары по разным целям. Несколько воздушных налетов было совершено в восточной и северной части сектора Газа, артиллерийский огонь и обстрелы со стороны Израиля также были зарегистрированы в городе Аль-Фахари, к востоку от Хан-Юниса. В прямой эфир телеканала также попали кадры запуска ракет из Газы в сторону Израиля.

14 мая пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в ночные и утренние часы была проведена серьезная совместная операция наземных и воздушных сил, в ходе которой было задействовано 160 самолетов из 12 различных эскадрилий. Уточняется, что целью операции было уничтожение системы подземных тоннелей, известной как "метро", на границе и в самом секторе Газа.

Согласно последней информации от Министерства здравоохранения Палестины, число погибших увеличилось до 119 человек, включая 31 ребенка и 19 женщин, и около 830 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает с места событий корреспондент Associated Press, в ХАМАС и "Исламском джихаде" подтвердили, что в их рядах погибло 20 человек. Со ссылкой на местных жителей AP сообщает, что один из выпущенных израильской авиацией снарядов уничтожил дом на севере сектора Газа, где погибли беременная женщина и ее четверо детей.

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