Армия Израиля объявила о начале новой атаки сектора Газа

Военно-воздушные силы Израиля и наземные подразделения атакуют сектор Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Тель-Авив мобилизовал 14 тысяч резервистов. Как отметил министр обороны Бени Ганц, Израиль продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок до наступления полной тишины.

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома и уходят вглубь анклава, опасаясь наземной операции, пишет РИА Новости. Власти Израиля рекомендовали своим гражданам из населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 4 км от границы с сектором Газа, оставаться в укрытиях, пишет ТАСС.

Между тем, по данным источника в структурах безопасности Израиля, а также телеканала Sky News Arabia, наземные подразделения в данный момент не начали вторжение в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" запустило 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Снаряды были запущены из прибрежного анклава в 01:00 мск по объектам израильской армии в ответ на атаки еврейского государства по северным районам сектора Газа. Помимо этого, новые удары были нанесены в направлении израильских городов Беэр-Шева, Ашкелон, Сдерот, а также Нетивот.