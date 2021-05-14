Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий между сторонами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей", - цитирует генсека ТАСС. Гутерриш высказал мнение, что происходящее может усугубить обострение конфликта и экстремистскую деятельность во всем регионе.

Ранее спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд подчеркнул, что ситуация в регионе близка к полномасштабной войне. "Цена войны в Газе огромна, и ее платят обычные люди", - отметил он.

Напомним, в ночь на пятницу пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС Израиля и наземные подразделения атакуют сектор Газа. При этом не уточнялось, идет ли речь о начале наземной фазы операции.