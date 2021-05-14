Новости

Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за COVID-19 05:22
В КНР впервые за 22 дня выявлены местные случаи заражения коронавирусом 05:21
Девять человек пострадали при перестрелке в штате Род-Айленд 04:41
Привитым от COVID-19 американцам разрешили не носить маски 04:36
Вильфанд назвал дату прихода тепла в регионы европейской части России 04:19
Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле 04:04
New York Post: Трамп в июне возобновит встречи со сторонниками 03:39
Не менее 8 штатов США столкнулись с массовым закрытием автозаправок 03:04
Вильфанд назвал дату начала купального сезона на российских курортах 02:42
Армия Израиля объявила о начале новой атаки сектора Газа 02:26
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая 02:24
Япония введет режим усиленных сантираных мер еще в пяти префектурах 02:12
В ХАМАС заявили о запуске 50 ракет в направлении израильских городов 01:59
Байден: В США не сразу ощутят эффект от возобновления работы трубопровода 01:28
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии 01:16
ВВС Израиля ударили по оружейным складам ХАМАС 00:58
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 00:48
Гол Головина помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции 00:30
В Colonial Pipeline заявили о восстановлении поставок топлива 00:25
Байден пообещал помощь другим странам в борьбе с пандемией COVID-19 00:22
Ученые выявили особенности симптомов COVID-19 у детей 00:06
Из-за атаки на Colonial Pipeline в США бензин подорожал до 7-летнего максимума 13.05.2021
Конаныхина стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки 13.05.2021
Медведев: Обвинение Медведчука обострит политическое слабоумие в Киеве 13.05.2021
Песков объяснил ежедневное появление Путина по ТВ 13.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
14.05.2021 04:04
Рубрика: В мире

Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/Michael Sohn Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/Michael Sohn
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/Michael Sohn

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий между сторонами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Фото: REUTERS/Suhaib Salem
Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт

"Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей", - цитирует генсека ТАСС. Гутерриш высказал мнение, что происходящее может усугубить обострение конфликта и экстремистскую деятельность во всем регионе.

Ранее спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд подчеркнул, что ситуация в регионе близка к полномасштабной войне. "Цена войны в Газе огромна, и ее платят обычные люди", - отметил он.

Напомним, в ночь на пятницу пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС Израиля и наземные подразделения атакуют сектор Газа. При этом не уточнялось, идет ли речь о начале наземной фазы операции.

В мире Ближний Восток Палестина В мире Ближний Восток Израиль Международные организации ООН Палестино-израильский конфликт

Главное сегодня

Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия