Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль остановить насилие

Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы. Он подчеркнул, что ситуация в регионе близка к полномасштабной войне.

По словам Веннесланда, лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию. "Цена войны в Газе огромна, и ее платят обычные люди", - заявил спецпосланник. Он отметил, что ООН сейчас работает со всеми сторонами над восстановлением спокойствия. "Остановите насилие сейчас!" - призвал Веннесланд.

Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. По последним данным, более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. К концу вторника волна насилия распространилась на Тель-Авив, который также подвергся ракетному обстрелу. Израиль наносит удары по сектору Газа, в результате которых за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.