Число жертв авиаударов по сектору Газа за два дня выросло до 30

За последние два дня число погибших от авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 30, заявляют палестинские власти. Более двухсот человек получили ранения.

"В результате израильских авиаударов по сектору Газа за два дня 30 палестинцев погибли в анклаве, в том числе десять детей и одна женщина​​​. Еще 203 человека получили ранения", - передает РИА Новости слова представителя минздрава палестинского анклава Ашрафа аль-Кидра.

Напомним, что конфликт разгорелся вечером в понедельник. Из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 600 ракет, часть которых была отражена системой ПРО "Железный купол".

Власти Израиля призвали пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".