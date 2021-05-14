В ХАМАС заявили о запуске 50 ракет в направлении израильских городов

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" запустило 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Об этом сообщила в пятницу палестинская радиостанция "Дунья аль-Ватан", ссылаясь на заявление ХАМАС.

Снаряды были запущены из прибрежного анклава в 01:00 мск по объектам израильской армии в ответ на атаки еврейского государства по северным районам сектора Газа. Помимо этого, новые удары были нанесены в направлении израильских городов Беэр-Шева, Ашкелон, Сдерот, а также Нетивот, пишет ТАСС.

Ранее авиация Израиля нанесла несколько ударов по складам с оружием ХАМАС в секторе Газа. Также израильской авиацией были атакованы вооруженные противотанковым оружием группы.

Напомним, с понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами. Они начались после вспыхнувших в начале мая беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Жертвами непрекращающихся израильских авиаударов по сектору Газа стали более ста палестинцев, в том числе 28 детей. Свыше 620 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов по Израилю погибли не менее шести израильтян.