Видео: Сотни палестинцев пострадали в столкновениях в Иерусалиме

Беспорядки на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима продолжаются. Как проинформировали в Международном движении Красного Креста и Красного полумесяца, в понедельник в столкновениях с полицией пострадали сотни палестинцев.

По данным организации, 50 человек были госпитализированы. Как сообщает палестинское агентство WAFA, травмы в основном нанесены резиновыми пулями, которые применила израильская полиция.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней​​​, общий счет пострадавших еще в воскресенье превысил 300 человек.

В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. При этом евреям в понедельник был закрыт доступ на Храмовую гору. Традиционно в этот день в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны, проводится шествие в флагами.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился в ожидании решения Верховного суда Израиля о возможном выселении нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме.