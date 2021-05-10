Видео: Сотни палестинцев пострадали в столкновениях в Иерусалиме

По данным организации, 50 человек были госпитализированы. Как сообщает палестинское агентство WAFA, травмы в основном нанесены резиновыми пулями, которые применила израильская полиция.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней, общий счет пострадавших еще в воскресенье превысил 300 человек.
В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. При этом евреям в понедельник был закрыт доступ на Храмовую гору. Традиционно в этот день в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны, проводится шествие в флагами.
Напомним, палестино-израильский конфликт обострился в ожидании решения Верховного суда Израиля о возможном выселении нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме.