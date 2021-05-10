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10.05.2021 10:33
Рубрика: В мире

Видео: Сотни палестинцев пострадали в столкновениях в Иерусалиме

Текст: Юрий Когалов
Беспорядки на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима продолжаются. Как проинформировали в Международном движении Красного Креста и Красного полумесяца, в понедельник в столкновениях с полицией пострадали сотни палестинцев.

По данным организации, 50 человек были госпитализированы. Как сообщает палестинское агентство WAFA, травмы в основном нанесены резиновыми пулями, которые применила израильская полиция.

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости
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Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней​​​, общий счет пострадавших еще в воскресенье превысил 300 человек.

В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. При этом евреям в понедельник был закрыт доступ на Храмовую гору. Традиционно в этот день в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны, проводится шествие в флагами.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился в ожидании решения Верховного суда Израиля о возможном выселении нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме.

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