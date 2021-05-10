Верховный суд Израиля отложил слушания о выселении палестинцев

Верховный суд Израиля отложил слушания по вопросу о возможном выселении нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме. Новая дата процесса будет назначена в течение 30 дней. Верховный суд заявил, что слушание, которое должно было состояться 10 мая, было отменено по требованию генерального прокурора Восточного Иерусалима.

На прошлой неделе суд заявил, что заслушает апелляцию палестинских семей против их выселения из района Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме, что является последним событием в рамках судебного дела, которое длится уже несколько десятилетий, отмечает CNN. "Нахалат Шимон", израильская организация, которая выступает за права новых поселенцев, ссылается на закон 1970 года, чтобы доказать, что владельцами земли до 1948 года были еврейские семьи, и поэтому нынешних палестинских землевладельцев следует выселить, а их собственность передать израильским евреям. Палестинцы в ответ заявляют, что законы о реституции в Израиле несправедливы, потому что у властей этой страны нет законных средств вернуть собственность, потерянную еврейскими семьями в конце 1940-х годов.

Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций заявило, что закон 1970 года "применяется в своей сути дискриминационным образом", добавив, что передача израильским гражданским лицам прав на оккупированную землю может быть "запрещена в соответствии с международным гуманитарным правом и может приравниваться к преступлению". В своем заявлении министерство иностранных дел Израиля назвало ситуацию в Шейх-Джарре "обычным спором по недвижимости". Большинство членов международного сообщества считает Восточный Иерусалим оккупированной территорией, а палестинцы видят в нем столицу своего будущего государства. Израиль хочет сохранить город как часть своей суверенной территории, отвергая идею о том, что любая его часть оккупирована.

Ситуация в Шейх-Джарре привлекла внимание всего мира, и Госдепартамент США выразил свою обеспокоенность эскалацией насилия. "Мы также глубоко обеспокоены возможным выселением палестинских семей в районах Иерусалима Шейх-Джарра и Сильван, многие из которых жили в своих домах в течение нескольких поколений, - сказал пресс-секретарь госдепа Нед Прайс. - Как мы неоднократно заявляли, крайне важно избегать шагов, которые усугубляют напряженность или уводят нас дальше от мира. Это включает выселения в Восточном Иерусалиме, поселенческую деятельность, снос домов и террористические акты".

Ситуация в Шейх-Джарре стала главной горячей точкой на фоне роста напряженности в Иерусалиме. Израильская полиция несколько дней вступает в столкновения с палестинцами, причем последние обвиняют израильских поселенцев в провоцировании столкновений. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что не менее 100 палестинцев были ранены во время беспорядков в субботу вечером в различных местах Иерусалима, включая Шейх-Джарра, Дамаскские ворота и комплекс мечети Аль-Акса. Столкновения продолжились и в воскресенье. Израильские СМИ сообщили, что 25 человек были ранены и 23 арестованы. The Times of Israel уточняет, что израильские силы и палестинские демонстранты столкнулись в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме за день до того, как израильские националисты планировали пройти через Старый город в рамках ежегодной демонстрации размахивания флагов, призванной укрепить претензии Израиля на спорную территорию.

Ночные столкновения повысили вероятность новых стычек в понедельник во время ежегодного празднования Дня Иерусалима. Израильская полиция в воскресенье разрешила проведение парада 10 мая, несмотря на дни беспорядков и резкого роста израильско-палестинской напряженности на священном месте и в соседнем арабском районе, где еврейские поселенцы пытаются изгнать десятки палестинцев из своих домов. День Иерусалима был задуман как дата празднования захвата Израилем восточного Иерусалима, где находится Старый город и его святыни, во время Ближневосточной войны 1967 года. Но это ежегодное мероприятие широко воспринимается как провокационное, поскольку националистически настроенные израильтяне, охраняемые полицией, проходят маршем через Дамаскские ворота Старого города и через мусульманский квартал к Стене Плача, самому святому месту, где евреи могут молиться, отмечает Associated Press. В этом году марш совпадает со священным для мусульман месяцем Рамаданом, временем повышенной религиозной чувствительности, и следует за неделями столкновений. Это, в сочетании с гневом палестинцев по поводу плана выселения в соседнем районе Шейх-Джарра, может подготовить почву для особенно нестабильного дня, прогнозируют аналитики.

Выступая на специальном заседании кабинета министров накануне Дня Иерусалима, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит никаким экстремистам дестабилизировать спокойствие в Иерусалиме. "Мы будем обеспечивать соблюдение закона и порядка решительно и ответственно", - сказал израильский премьер. Со своей стороны Амос Гилад, бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Израиля, сказал армейскому радио, что парад следует отменить или, по крайней мере, держать подальше от ворот Дамаска, заявив, что "пороховая бочка горит и может взорваться в любой момент". Общественный вещатель Израиля Kan заявил, что окончательный маршрут парада еще не определен.