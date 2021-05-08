Более двухсот человек получили ранения в столкновениях в Иерусалиме

Представитель израильской полиции со своей стороны заявил, что палестинцы бросали в офицеров камни, фейерверки и другие предметы, а некоторым из шести раненых офицеров потребовалась медицинская помощь. "Мы будем жестко реагировать на любые насильственные беспорядки или причинение вреда нашим офицерам, и будем работать, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности", - сказал пресс-секретарь. Израильская полиция стреляла резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в бросающую камни палестинскую молодежь. Столкновения произошли на фоне растущего гнева по поводу возможного выселения палестинцев из домов на земелях, на которые претендуют еврейские поселенцы, сообщает Guardian.

В пятницу США и Организация Объединенных Наций призвали стороны конфликта к спокойствию и сдержанности, а другие страны, включая Европейский Союз и Иорданию, выразили тревогу по поводу возможных выселений. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что "возложил на Израиль ответственность за опасные события и нападения, происходящие в священном городе", и призвал Совет безопасности ООН провести срочное заседание по этому вопросу.

В понедельник Верховный суд Израиля должен решить, поддерживать ли выселение шести арабских семей из района в пользу еврейских поселенцев, сообщает The New York Times. Продолжавшаяся десятилетиями судебная тяжба за судьбу нескольких десятков палестинцев, которую израильские официальные лица называют "спором о недвижимости", стала символом более широких усилий по выселению тысяч палестинцев из стратегических районов Восточного Иерусалима.

10 мая Израиль отмечает День Иерусалима - захват восточного Иерусалима во время ближневосточной войны 1967 года.