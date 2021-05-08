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08.05.2021 07:46
Рубрика: В мире

Более двухсот человек получили ранения в столкновениях в Иерусалиме

Текст: Максим Макарычев
Не менее 205 палестинцев и шесть израильских офицеров полиции были ранены в столкновениях у мечети Аль-Акса и вокруг Восточного Иерусалима, когда тысячи палестинцев столкнулись с несколькими сотнями полицейских. В больницы доставлены 88 палестинцев. Они получили травмы в результате применения стражами порядка резиновых пуль.
Фото: AFP/EMMANUEL DUNAND Фото: AFP/EMMANUEL DUNAND
Фото: AFP/EMMANUEL DUNAND

Представитель израильской полиции со своей стороны заявил, что палестинцы бросали в офицеров камни, фейерверки и другие предметы, а некоторым из шести раненых офицеров потребовалась медицинская помощь. "Мы будем жестко реагировать на любые насильственные беспорядки или причинение вреда нашим офицерам, и будем работать, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности", - сказал пресс-секретарь. Израильская полиция стреляла резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в бросающую камни палестинскую молодежь. Столкновения произошли на фоне растущего гнева по поводу возможного выселения палестинцев из домов на земелях, на которые претендуют еврейские поселенцы, сообщает Guardian.

Ряд стран призывал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу

В пятницу США и Организация Объединенных Наций призвали стороны конфликта к спокойствию и сдержанности, а другие страны, включая Европейский Союз и Иорданию, выразили тревогу по поводу возможных выселений. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что "возложил на Израиль ответственность за опасные события и нападения, происходящие в священном городе", и призвал Совет безопасности ООН провести срочное заседание по этому вопросу.

В понедельник Верховный суд Израиля должен решить, поддерживать ли выселение шести арабских семей из района в пользу еврейских поселенцев, сообщает The New York Times. Продолжавшаяся десятилетиями судебная тяжба за судьбу нескольких десятков палестинцев, которую израильские официальные лица называют "спором о недвижимости", стала символом более широких усилий по выселению тысяч палестинцев из стратегических районов Восточного Иерусалима.

10 мая Израиль отмечает День Иерусалима - захват восточного Иерусалима во время ближневосточной войны 1967 года.

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