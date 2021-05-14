ВВС Израиля ударили по оружейным складам ХАМАС

Авиация Израиля нанесла несколько ударов по складам с оружием движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

"Истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким зданиям, где хранилось оружие, принадлежащее террористической организации ХАМАС и "Исламскому джихаду", - уточнили в пресс-службе израильской армии.

Также было зафиксировано передвижение вооруженных противотанковым оружием групп, по которым самолет ЦАХАЛ также нанес несколько ударов с воздуха.

За последние дни израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обменялись несколькими ракетными обстрелами, в которых погибли, по приблизительным подсчетам более 100 палестинцев и шестеро израильтян.