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Рубрика: В мире

ВВС Израиля ударили по оружейным складам ХАМАС

Авиация Израиля нанесла несколько ударов по складам с оружием движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

Фото: EMMANUEL DUNAND / AFP
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"Истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким зданиям, где хранилось оружие, принадлежащее террористической организации ХАМАС и "Исламскому джихаду", - уточнили в пресс-службе израильской армии.

Также было зафиксировано передвижение вооруженных противотанковым оружием групп, по которым самолет ЦАХАЛ также нанес несколько ударов с воздуха.

За последние дни израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обменялись несколькими ракетными обстрелами, в которых погибли, по приблизительным подсчетам более 100 палестинцев и шестеро израильтян.

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