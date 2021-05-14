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14.05.2021 09:11
Рубрика: Происшествия

В Химках наркоман бросил телевизор в Вечный огонь

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 32-летний мужчина на пересечении улицы Победы и проспекта Мира, находясь возле обелиска "Отстоявшим Отчизну", бросил в пламя Вечного огня телевизор, который вскоре загорелся.

Наркоторговлю не смогут вменять всем наркоманам

Полицейские по горячим следам задержали хулигана, который оказался местным жителем. Его направили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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