В Химках наркоман бросил телевизор в Вечный огонь

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 32-летний мужчина на пересечении улицы Победы и проспекта Мира, находясь возле обелиска "Отстоявшим Отчизну", бросил в пламя Вечного огня телевизор, который вскоре загорелся.

Полицейские по горячим следам задержали хулигана, который оказался местным жителем. Его направили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.