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14.05.2021 07:38
Рубрика: В мире

В Индии число заболевших COVID-19 превысило 24 миллиона

Более 24 миллионов человек заболели коронавирусом в Индии с начала пандемии. Об этом сообщает минздрав страны, отмечая, что за минувшие сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 343 тысячи.

Фото: REUTERS
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По данным специалистов, уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране. Более того, этот показатель уже пять раз превышал 400 тысяч, пишет РИА Новости.

Сегодня Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране заболели более 24,04 миллиона человек, скончались - свыше 262 тысяч пациентов. По количеству выявленных случаев лидирует штат Махараштра.

Минздав Индии сообщает также о росте числа вакцинированных. Прививку уже сделали более 179 миллионов человек, что составляет почти 13% населения страны.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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