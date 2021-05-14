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Рубрика: В мире

В КНР впервые за 22 дня выявлены местные случаи заражения коронавирусом

Китайские власти впервые за последние 22 дня выявили в стране местные случаи заражения коронавирусом нового типа. Такую информацию в пятницу распространил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Фото: AP Photo/Fareed Khan
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По его данным, двое заболевших, которые заразились на территории своей страны, обнаружены в провинции Аньхой (Восточный Китай). Этот регион всю пандемию COVID-19 оставался одним из самых благополучных в КНР с эпидемиологической точки зрения, пишет ТАСС. Установлено, что один из инфицированных контактировал с людьми, прибывшими из-за границы в Далянь (провинция Ляонин). Власти проводят расследование для выявления первоисточника заражения. На строгий карантин отправлены 220 человек, общавшиеся с заболевшими.

Еще один случай местного заражения зарегистрирован в Хэфэе (административный центр провинции), другой - в городе Люань. В этих населенных пунктах, расположенных на расстоянии около 30 км друг от друга, проживают порядка 13 миллионов человек.

Сейчас на всей территории Китая сохраняется пониженный уровень угрозы распространения коронавируса. За последние сутки власти выявили 29 случаев заражения, из них 27 - завозные (в том числе 22 - без симптомов). В местных больницах находятся 285 пациентов (с учетом бессимптомных носителей - 613), почти все они прибыли из-за рубежа.

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