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14.05.2021 17:04
Рубрика: Экономика

В кризисный 2020 год РФ увеличила экспорт сжиженного природного газа

Текст: Сергей Тихонов
Россия в 2020 году, несмотря на кризис, немного нарастила экспорт и расширила географию поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из итогового годового отчета Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

Экспорт вырос на 300 тыс. тонн с 29,3 млн тонн в 2019 году до 29,6 млн тонн в прошлом году. Новыми покупателями российского СПГ стали Пакистан, Сингапур, Норвегия и Аргентина. Больше всего, почти на 3 млн тонн выросли поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с 13,58 млн тонн в 2019 году до 16,51 млн тонн в 2020 году. При этом в Европу экспорт, наоборот, упал на 16,5% с 15,07 млн до 12,58 млн тонн.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Статистика наглядно показывает, что российские поставки СПГ в Европу в 2020 году сократились больше, чем трубопроводного газа (падение на 10%), поэтому говорить, что отечественный сжиженный газ вытеснял на некоторых рынках трубопроводный не совсем корректно. Лидерами в Европе по покупке СПГ из России стали Франция - 3,44 млн тонн, Испания - 2,61 млн тонн, Нидерланды - 2,58 млн тонн и Великобритания - 2,07 млн тонн.

Испания практически не имеет доступа к российскому трубопроводному газу, как и многие области Великобритании, а также некоторые прибрежные и южные районы Франции. На эти страны пришлось 63% поставок российского СПГ, а оставшаяся часть едва ли сильно повлияла на экспортный потенциал трубопроводного газа.

В Азии больше всего нашего СПГ, как и в прошлом году, закупила Япония - 6,16 млн тонн (в 2019 году - 6,34 млн тонн), что неудивительно, учитывая близость одного из российских заводов по производству сжиженного газа - "Сахалин-2" и участие в этом проекте японских компаний. Сильно увеличил закупки российского СПГ Китай - до 4,92 млн тонн (в 2019 году - 2,84 млн тонн).

В обеих странах экспорт из нашей страны оказался выше показателей США - нашего ближайшего конкурента по росту поставок в регион. Это особенно важно в отношении Китая, с которым у США действует торговое соглашение, и ожидалось, что уже в 2020 году американский СПГ заполонит китайский рынок, считающийся сейчас наиболее перспективным по росту потребления газа.

Всего в прошлом году Китай закупил 68,91 млн тонн СПГ (рост по сравнению с 2019 годом на 11,7%), почти догнав по этому показателю мирового лидера - Японию, которая импортировала 74,43 млн тонн (снижение потребления на 3,2%). В лидерах также Южная Корея - 40,81 млн тонн (рост - 1,7%) и Индия - 26,63 млн тонн (рост - 11%). Индия, возможно, могла бы показать и более впечатляющий рост, как прогнозировали многие аналитические агентства, но экономика страны сильно пострадала от пандемии Covid-19, что повлияло на результаты года.

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По объемам экспорта Россия, как и в 2019 году, оказалась на 4 месте в мире, но расклад сил немного изменился. Австралию потеснила с первой строчки Катар, нарастив экспорт на 2,4 млн тонн. Сильнее всего увеличили поставки СПГ производители из США - на 11 млн тонн. Это связано с запуском новых мощностей по сжижению газа в стране. Причем в ближайшие три года в США планируется реализовать еще несколько проектов суммарной мощностью на 10-30 млн тонн.

В планах нашей страны производить к 2035 году 140 млн тонн СПГ. В 2021 году планируется запуск завода "Портовая СПГ" мощностью 1,5 млн тонн и ввод в строй четвертой линии "Ямал СПГ" мощностью 0,9 млн тонн. В 2023 году должна заработать первая линия мощностью 8,6 млн тонн проекта "Арктик СПГ-2". В перспективе у России есть еще 15 проектов по производству СПГ, но их запуск ожидается после 2023 года.

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