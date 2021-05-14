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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Автор мюзикла "Юнона и Авось" представит новую оперу-драму "Le prince André. Князь Андрей Болконский", звезда стиля "русский шансон" отметит 20-летие своего хита в главном рок-клубе Москвы, а мастера оперной сцены споют шлягеры звезд зарубежной эстрады.
Фото: ОНО "Музыкальное сердце театра" Фото: ОНО "Музыкальное сердце театра"
Фото: ОНО "Музыкальное сердце театра"

Кто играет: Никита Поздняков, Валерия Воробьева, Анна Буркина, Роман Орлов, Дмитрий Беседа, Александр Космачев, Николай Дроздовский и др., артисты театра "Новый балет".

Что играет: Опера-драма "Le prince André. Князь Андрей Болконский".

Почему идти: Новая работа автора культового мюзикла "Юнона и Авось" Алексея Рыбникова основана на романе Льва Толстого, а точнее - на судьбе одного из его главных героев. Опера-драма "Le prince André. Князь Андрей Болконский" - это прекрасные мелодии, новаторские аранжировки, и романтический сюжет; все в стиле Рыбникова. Но, кроме рока, в музыке оперы есть и бельканто, и даже рэп, а в либретто - не только текст Толстого, но и отрывки из мемуаров Наполеона. А среди исполнителей - оперные вокалисты, драматические актеры, артисты телешоу "Голос", а также актеры театра Алексея Рыбникова и театра "Новый балет".

Где, когда, сколько: Театр Et Cetera; 18-19 мая; от 5 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Трофим.

Что играет: Авторская песня.

Почему идти: ГЛАВCLUBу, имеющему репутацию одной из лучших рок-площадок Москвы, становится тесно в своей нише. Как давно уже тесно поэту и композитору Сергею Трофимову в рамках стиля "русский шансон"; его "истории из жизни" достойны самой широкой аудитории. И хорошо, что 20-летие своего суперхита "Снегири" Трофим отмечает в пусть и "непрофильном", но многотысячном ГЛАВCLUBе. Здесь его песни, давно ставшие народными, выстрелят так же метко, как в любом другом зале. А, может быть, и лучше.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 21 мая; 1 800 - 5 500 руб.

Фото: Пресс-служба оркестра "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", солисты Дарья Зыкова, Сергей Писарев.

Что играет: Песни из репертуара Хулио Иглесиаса, Дайаны Росс, Селин Дион, Лайзы Минелли, Барбары Стрейзанд и др.

Почему идти: Сопрано Дарья Зыкова и тенор Сергей Писарев хорошо поднаторели в классическом вокале - как солисты Большого и Лейпцигского оперных театров, соответственно. Однако это не только не мешает, а помогает им принимать участие в концерте с лирическим названием Only You. Ведь песни из репертуара Хулио Иглесиаса, Дайаны Росс, Селин Дион, Лайзы Минелли, Барбары Стрейзанд, Мирей Матье и других звезд эстрады украсят репертуар любого вокалиста, включая оперных. А прекрасные голоса в свою очередь украсят программу оркестра "Русская филармония", который в состоится в рамках музыкального фестиваля "Бис!"

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 22 мая; 1 000 - 4 000 руб.

Культура Музыка Гид-парк

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