В проекте "Личные связи" вышло интервью Бориса Громова

Накануне 33-летия завершения миссии СССР в Афганистане, непосредственный участник тех событий генерал-полковник Борис Громов рассказал в программе Юрия Костина "Личные связи", что стояло за решением о вводе войск и как это повлияло на судьбу нашей страны.

14 мая героем нового выпуска проекта медиаменеджера, журналиста и писателя Юрия Костина "Личные связи" на авторском YouTube-канале стал Борис Всеволодович Громов, бывший командующий 40-й армией в Афганистане. А завтра - 15 мая - исполняется 33 года с начала возвращения солдат домой, которым руководил лично Громов в 1988 году. Именно он разработал план операции по отходу войск через перевал Саланг, завершившийся без потерь, и покинул Афганистан после всех, вместе с последним БТРом.

В интервью Юрию Костину генерал-полковник, Герой Советского Союза и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" рассуждает о причинах афганской войны, рассказывает о том, как вели себя политики и чиновники в то время, где правда, а где вымысел в кинолентах и книгах про Афган, а также как складывалась его личная непростая история.

"Я написал книгу про Афганистан, - отметил в ходе беседы Борис Громов. - Книга называется "Три жизни одного человека: правда и ничего другого". Думаю, что я один из первых написал так, как оно было в реальности".

Об Афганистане снято немало фильмов, написаны книги, но с точки зрения непосредственного участника событий они далеки от реальности, считает Борис Громов. "Я не знаю ни одного фильма, ни одной книги, к сожалению, правдивой", - заявил он в программе.

Видеоинтервью Бориса Громова в проекте "Личные связи" можно увидеть на авторском YouTube-канале Юрия Костина.