В прокуратуре рассказали, как отличить настоящего сотрудника "Мосгаза"

Прокуратура Москвы напомнила гражданам об ответственности за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, за недопуск газовщиков в квартиру предусмотрена административная ответственность по статье 9.23 КоАП РФ. В то же время в надзорном ведомстве рассказали как отличить настоящего сотрудника предприятия от "лжегазовщика" и не стать жертвой мошенника.

По данным прокуратуры, внешней отличительной чертой сотрудника предприятия является его спецодежда: форма темно-синего цвета с оранжевой надписью "МОСГАЗ" на спине. Если вам предлагают приобрести газоанализатор или иной прибор по ходу якобы плановой проверки или пытаются всячески надавить на оказание платных услуг - это мошенники.

Очень важная деталь - сотрудник АО "Мосгаз" в отличие от мошенников всегда приходит один и имеет при себе удостоверение, которое обязан предъявить по требованию жителя. Прокуратура рекомендует москвичам внимательно рассмотреть удостоверение. Оно должно быть с печатью АО "Мосгаз" и фирменной голограммой.

При этом все плановые проверки проходят по графику, опубликованным на официальном сайте. Кроме того, "Мосгаз" оповещает управляющую компанию о проведении работ за 20 дней. После чего УК должна уведомить жильцов соответствующим объявлением в подъезде или в почтовых ящиках. Как отметили в прокуратуре Москвы, если у жителей возникают вопросы или сомнения по поводу достоверности той или иной информации или личности газовщика, то они всегда могут позвонить по номеру 104 и оперативно уточнить необходимую информацию.