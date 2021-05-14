В России заблокирован популярный сайт 4PDA

На территории России заблокирован доступ к популярному сайту 4pda. Информация об этом опубликована на сайте Мосгорсуда.

Руководитель 4pda.ru Арсен Симонян прокомментировал ситуацию для "РГ": "Мы планируем решать ситуацию в рамках законодательства. Причиной блокировки стало размещение пользователями форума плейлистов, содержащих один из спортивных телеканалов".

Отдельно Симонян отметил: "Мы всегда обрабатывали все приходящие заявки на нарушение вовремя и всегда указанные нарушения исправлялись, тем не менее истцом были поданы документы в суд. В качестве ответчика по двум прошедшим делам были указаны не мы, а Cloudflare [хостинговая компания - ред.], соответственно, у нас не было никакой информации об этих делах".

Также руководитель портала пояснил, из-за чего дело все же дошло до блокировки: "Решения мы получили "по факту", но возможность повлиять на происходящее отсутствовала. В данный момент мы занимаемся этим вопросом".

На момент написания этой заметки ресурс все еще доступен в мобильном приложении.