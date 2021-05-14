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В Россию приходит мощнейший смартфон Xiaomi Mi 11. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
14.05.2021,  
12:49
Фото: Xiaomi Смартфон Mi 11. Фото: Xiaomi
Смартфон Mi 11. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке флагманский смартфон Mi 11, оснащенный топовым процессором Snapdragon 888 и дисплеем сверхвысокого разрешения.

Смартфон Mi 11. Фото: Xiaomi

Диагональ AMOLED-экрана составляет 6,84 дюйма, частота обновления - 120 Гц, разрешение - WQHD+ (1440 пикселей по короткой стороне). Дисплей изогнут с четырех сторон.

Mi 11 оснащен памятью 8/256 Гб и аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 55 Вт через USB-C (зарядное устройство есть в комплекте).

Камера у девайса тройная и состоит из основного, широкоугольного и телемакро модулей (108, 13 и 5 Мп соответственно). Поддерживается "умное" удаление объектов из кадра и ночной режим, при записи видео работает режим HDR10+. Максимальное разрешение съемки видео - 8K с частотой 30 кадров в секунду, а 4K можно записывать с частотой 60 кадров в секунду.

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Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей, присутствуют модуль NFC, слот для двух SIM-карт, поддерживаются беспроводныестандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 6.2, а также сотовая связь 5G. Разъем для наушников не предусмотрен - их можно подключить через переходник на USB-C.

Xiaomi Mi 11 работает под управлением оболочки MIUI 12 на базе Android 11. Стоимость новинки в России составит 85990 рублей. Предзаказ стартует сегодня, 14 мая.

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