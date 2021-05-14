В Швеции медики отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

Новости

IT-компании отказываются от участия во Всемирном Мобильном Конгрессе 11:37
Умерла вдова актера Евгения Леонова Ванда 11:35
Диспетчеры опровергли информацию об авиакатастрофе в Красноярском крае 11:33
Следователи выяснят имя пропагандировавшего фашизм жителя Волоколамска 11:27
В ХАМАС заявили об успешном ударе по израильскому химзаводу 11:23
Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году 11:17
Лукашенко потребовал обеспечить для фермеров доступ на рынки 11:11
Вышел трейлер драмы про интимную жизнь Туве Янссон 11:07
В Казани госпитализирован еще один ученик гимназии № 175 11:03
Клишас: Вернуть смертную казнь в России невозможно 10:59
Уральцы смогут без бинокля увидеть в небе три планеты и серп Луны 10:59
Значительная часть сектора Газа осталась без электричества 10:51
В Красноярском крае поступил сигнал о пропаже воздушного судна 10:50
"Москино" покажет лучшие экранизации книг Булгакова к его юбилею 10:50
Жителя Екатеринбурга оштрафовали из-за подравшегося в школе сына 10:38
Наталья Сергунина: Московские компании примут участие в международном фестивале анимации в формате онлайн 10:31
Володин сообщил об участии в предварительном голосовании "Единой России" 10:26
Роберт Де Ниро получил травму ноги 10:23
Для российских военных создадут бронированный противогаз 10:22
Банк России аннулировал лицензию у Тексбанка 10:17
Маск потерял 20 миллиардов долларов после участия в комедийном шоу 10:16
Казанские школы возобновили работу после стрельбы в гимназии №175 10:10
Видео: Сын экс-главы Мордовии задержан по подозрению в коррупции 09:58
Американцы покинули одну из крупнейших баз в Афганистане 09:53
Депутат Госдумы предложил ввести новое пособие для пенсионеров 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 10:29
Рубрика: В мире

В Швеции медики отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

Текст: Надежда Ермолаева
Шведская государственная медицинская консультационная служба попросила клиентов больше не использовать в своих обращениях слова "женщина" и "мужчина". И опубликовала свод лингвистических правил, в которых указаны гендерно-нейтральные формулировки. Об этом сообщает издание Varlden Idag.
Фото: JONAS EKSTROMER / SCANPIX SWEDEN / AFP Фото: JONAS EKSTROMER / SCANPIX SWEDEN / AFP
Фото: JONAS EKSTROMER / SCANPIX SWEDEN / AFP

Государственная служба консультаций по вопросам здравоохранения 1177 Vårdguiden круглосуточно обслуживает клиентов. Она помогает заболевшим найти подходящего специалиста, оказывает первичную медико-санитарную помощь, отправляет в нужную региональную или окружную клинику, исходя из симптомов заболевания пациента.

Фото: EPA-EFE/Pedro Puente Hoyos
В Испании сформировали "феминистское" правительство

Как сообщают шведские СМИ, эта консультационная служба опубликовала на своем сайте "лингвистические рекомендации", в которых звучит призыв избегать слова "женщина" и "мужчина". "Исключите из употребления слова в скобках: многие (женщины) волнуются перед родами или каждый год почти 10 000 (мужчин) в Швеции заболевают раком предстательной железы.

В правилах сказано: "старайтесь использовать применительно к человеку слово оно (hen)", "избегайте слов женщина или мужчина, чтобы описать признаки вашего тела".

Шведские журналисты поинтересовались у консультативной службы, зачем нужна эти правила, почему нельзя просто сказать, что женщины рожают детей. Ответ удивил всех шведов: "Мы не отрицаем, что именно женщины рожают детей. Но мы знаем, что не все беременные и роженицы считают себя женщинами. Мы хотим, чтобы как можно больше людей чувствовали, что информация предназначена именно для них, и стремимся использовать прямое обращение в текстах, касающихся, среди прочего, беременности и родов".

Известный шведский писатель Ивар Арпи осудил введенные лингвистические правила. Он напомнил, что в последнее время в политических дебатах постоянно обсуждается тема насилия мужчин над женщинами. И эту тему невозможно выразить иначе, чем называя гендерную принадлежность людей.

"Задача языка - раскрыть реальность, а не скрыть ее. Описать существование настолько честно и точно, насколько это возможно. Отказ от языковой точности означает культурный упадок", - говорит писатель. Он отметил, что для описания этой реальности уместны категории "мужчина" и "женщина". "Игнорируя эти категории, мы отделяем себя от истории, искусства и литературы. Да, от всех тех, кто жил до нас и кто говорил друг о друге как о женщинах и мужчинах", - сказал писатель. Арпи в заключении отметил, что "цивилизация, которая не говорит правду о реальности, роет себе могилу".

В мире Европа Швеция

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Армия Израиля объявила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия