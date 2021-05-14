В Швеции медики отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

Государственная служба консультаций по вопросам здравоохранения 1177 Vårdguiden круглосуточно обслуживает клиентов. Она помогает заболевшим найти подходящего специалиста, оказывает первичную медико-санитарную помощь, отправляет в нужную региональную или окружную клинику, исходя из симптомов заболевания пациента.

Как сообщают шведские СМИ, эта консультационная служба опубликовала на своем сайте "лингвистические рекомендации", в которых звучит призыв избегать слова "женщина" и "мужчина". "Исключите из употребления слова в скобках: многие (женщины) волнуются перед родами или каждый год почти 10 000 (мужчин) в Швеции заболевают раком предстательной железы.

В правилах сказано: "старайтесь использовать применительно к человеку слово оно (hen)", "избегайте слов женщина или мужчина, чтобы описать признаки вашего тела".

Шведские журналисты поинтересовались у консультативной службы, зачем нужна эти правила, почему нельзя просто сказать, что женщины рожают детей. Ответ удивил всех шведов: "Мы не отрицаем, что именно женщины рожают детей. Но мы знаем, что не все беременные и роженицы считают себя женщинами. Мы хотим, чтобы как можно больше людей чувствовали, что информация предназначена именно для них, и стремимся использовать прямое обращение в текстах, касающихся, среди прочего, беременности и родов".

Известный шведский писатель Ивар Арпи осудил введенные лингвистические правила. Он напомнил, что в последнее время в политических дебатах постоянно обсуждается тема насилия мужчин над женщинами. И эту тему невозможно выразить иначе, чем называя гендерную принадлежность людей.

"Задача языка - раскрыть реальность, а не скрыть ее. Описать существование настолько честно и точно, насколько это возможно. Отказ от языковой точности означает культурный упадок", - говорит писатель. Он отметил, что для описания этой реальности уместны категории "мужчина" и "женщина". "Игнорируя эти категории, мы отделяем себя от истории, искусства и литературы. Да, от всех тех, кто жил до нас и кто говорил друг о друге как о женщинах и мужчинах", - сказал писатель. Арпи в заключении отметил, что "цивилизация, которая не говорит правду о реальности, роет себе могилу".