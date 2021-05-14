В Таиланде за отказ от вакцинации грозит два года тюрьмы

Губернатор северо-восточной провинции Таиланда Бурирам, Тачакорн Хаттхатаякул, издал указ, согласно которому отказавшиеся прививаться от COVID-19 рискуют не только получить крупный штраф, но и попасть в тюрьму.

В документе отмечается, что для более эффективной вакцинации населения властями будут назначены специальные представители, которые будут уведомлять людей из группы риска о необходимости сделать прививку. При этом им будет сразу сообщаться дата, время и адрес медпункта, где им будет сделан укол.

Штраф за неявку на вакцинацию, уточняет местное издание Matichon, составит 40 тысяч бат, около 100 тысяч рублей. Злостным отказникам грозит более суровое наказание - тюремное заключение сроком до двух лет.