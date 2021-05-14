В Венгрии начали прививать от коронавируса подростков

В Венгрии началась вакцинация от коронавируса молодых людей в возрасте 16-18 лет. Как сообщает местное издание Metropol, более 96 000 подростков зарегистрировались и записались на прием в различных пунктах вакцинации. В конце апреля венгерские власти объявили, что молодые жители страны в возрасте смогут сделать прививку от COVID-19, но только после получения разрешения от родителей.

"В нашем классе 36 человек, и 90 процентов из нас подали заявки на вакцинацию", - сказала 17-летняя Бьянка изданию. Кстати, записавшиеся на вакцинацию школьники могут посетить медпункт и вместо учебы. Чтобы им не засчитали прогул, они должны будут предоставить в образовательное учреждение сертификат о прививке.

Сегодня в пунктах вакцинации по всей стране наблюдается большой приток молодых людей. Как отмечает издание Honvedelem, опрошенные журналистами подростки в большинстве своем заявили, что "счастливы воспользоваться такой возможностью и считают вакцинацию от вируса важной". Ученик по имени Болдишар Коллер рассказал, что для него главным аргументом стало получение защиты от COVID-19. Он добавил, что большинство его одноклассников также придут на вакцинацию.