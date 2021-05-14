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14.05.2021 20:59
Рубрика: Власть

Военные учебные центры организуют в более чем 500 вузах России

Текст: Юрий Гаврилов

В Вооруженных силах создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны. Она тесно сопряжена с военно-патриотической работой. "Те проекты, те программы, которые ведет министерство обороны в этом направлении, - они все взаимоувязаны", - сказал глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

Фото: Минобороны РФ
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Говоря о создании военных учебных центров в гражданских вузах, он напомнил, что такое поручение дал президент России. Это позволит реализовать инициативу Минобороны - сделать так, чтобы студенты могли проходить службу без отрыва от учебы. "Делается большая работа, чтобы во всех высших учебных заведениях, в которых для этого будет создана соответствующая база, открыть военные учебные центры, чтобы молодые люди могли спокойно отслужить без отрыва от учебы и по окончании учебы получить военный билет", - пояснил министр.

Статс-секретарь ведомства Николай Панков доложил на совещании, что военные учебные центры организуют в более чем 500 российских вузах. Руководители Якутии и Коми попросили Шойгу содействовать в создании таких структур в их регионах. "Обязательно поможем", - пообещал министр и поставил задачу командованию Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и руководству ДОСААФ оказать всю необходимую помощь.

По мнению Шойгу, с деятельностью единой системы образовательного и воспитательного процессов напрямую связано и создание в Вооруженных силах научных, научно-производственных и спортивных рот. "По линии Юнармии также идет очень большая работа, - доложил министр.- Мы ее тоже не выпускаем из своего внимания. У нас уже больше 800 тысяч юнармейцев. На сегодняшний день это самое массовое детско-юношеское движение в стране", - отметил Шойгу.

Что касается центров "Авангард", то, как доложил на совещании замминистра обороны Андрей Картаполов, до конца текущего года они появятся в 49 российских регионах. По поручению Сергея Шойгу, армейские руководители окажут помощь местным властям в их формировании и развитии.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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