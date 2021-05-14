Врач назвал снижающие давление продукты

Некоторые продукты могут оказаться полезными при гипертонии. Они позволяют снижать давление.

Как рассказал нутрициолог Александр Мирошников телеканалу "Москва 24", к таким продуктам, в частности, относятся яблоки, содержащие пектин. Это вещество благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, помогает снизить уровень холестерина и артериальное давление. Для профилактики гипертонии можно съедать одно-два яблока в день. Свекла тоже содержит пектин. В ней также имеется оксид азота, который влияет на расширение сосудов.

Еще одним полезным при гипертонии продуктом является курага. Содержащийся в ней калий способствует регулированию работы сердечной мышцы и расширению сосудов. Пользу принесет и жирная кислота Омега-3, которой много в сельди. Правда, в тот период, когда давление повышается, все-таки лучше отказаться даже от слабосоленой сельди.

Александр Мирошников также посоветовал гипертоникам употреблять в пищу бобовые и нут с высоким содержанием растительного белка, а соль заменить сухой и измельченной морской капустой. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.