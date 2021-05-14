Врачи Японии попросили правительство отменить Олимпиаду

Японский профсоюз "Национальный союз врачей" призвал правительство страны отменить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Члены профсоюза направили соответствующий запрос правительству после того, как представители организации посетили 13 мая Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

В тексте обращения, уточняет телеканал NHK, отмечается, что в Японию приедут десятки тысяч спортсменов и членов спортивных делегаций со всего мира. И даже если не будет зрителей, опасность распространения коронавируса нельзя отрицать. "Вдобавок ко всему, в то время как медицинские работники вынуждены в настоящее время работать в тяжелых условиях, мы организуем и проводим турнир, который может нарушить региональное медицинское обслуживание", - говорится в документе.

Представитель профсоюза Наото Уэяма заявил во время пресс-конференции, что врачи понимают, насколько тяжелой будет для спортсменов отмена игр.

"Это тяжелая история для спортсменов, но кто-то должен заявить, что турнир необходимо отменить. Мы сделали этот шаг, направив запрос. Я думаю, что перед страной стоит серьезная миссия по защите жизни людей, и страна должна показать четкую позицию", - подчеркнул Уэяма.