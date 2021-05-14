ВШЭ продлила прием заявлений на программу "Социальный лифт"

Высшая школа экономики продлила прием заявлений от абитуриентов на программу "Социальный лифт" до 15 июня. Сдвинуть сроки было решено из-за дополнительных выходных в мае, чтобы потенциальные участники проекта успели подготовить все необходимые документы.

Программа "Социальный лифт" открылась в Вышке в 2019 году. Ее цель - помочь ребятам, которые не могут на равных конкурировать со сверстниками, получить качественное высшее образование - бесплатно за счет средств университета.

Кто может претендовать на получение этой социальной льготы? Выпускники школ и колледжей из малообеспеченных многодетных семей из сел и районов, где высшее образование малодоступно, а также дети родителей с низким образовательным уровнем и другие категории.

Список кандидатов, чьи документы приняты к рассмотрению, появится на сайте проекта "Социальный лифт" 25 июня. Имена абитуриентов, рекомендованных отборочной комиссией к участию в программе, будут опубликованы 1 июля.

Кстати, в этом году к проекту присоединилась пермская Вышка, и теперь абитуриенты смогут поступать в любой из 4 кампусов. В этом году ВШЭ готова принять в рамках проекта 190 человек.

Как получить льготу?