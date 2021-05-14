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Вышел трейлер драмы про интимную жизнь Туве Янссон

Новости
    14.05.2021, 11:07
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован трейлер (18+) биографической драмы "Туве" (Tove), которая погрузит зрителя не только в историю создания муми-троллей, но и в бисексуальные сложности интимной жизни их автора.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик доступен на YouTube-канале компании RWV Films и неподготовленного зрителя может несколько шокировать раскрывающимися нюансами.

"После войны молодая художница окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Она шокировала общество свободными отношениями с женатым политиком, но куда больший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бэндлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве", - предложен нам синопсис произведения.

Главную роль в проекте совместного производства Швеции и Финляндии сыграла финская актриса Альма Пёвсти ("Голая бухта").

Режиссер - Зайда Бергрот (драма про единственного "металлиста" на деревне "Хэви Металл"). Сценарий написала актриса Ээва Путро, дебютирующая сим в полном метре.

На российских экранах - с 27 мая.

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