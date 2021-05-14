Вышел трейлер драмы про интимную жизнь Туве Янссон

В Сети опубликован трейлер (18+) биографической драмы "Туве" (Tove), которая погрузит зрителя не только в историю создания муми-троллей, но и в бисексуальные сложности интимной жизни их автора.

Ролик доступен на YouTube-канале компании RWV Films и неподготовленного зрителя может несколько шокировать раскрывающимися нюансами.

"После войны молодая художница окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Она шокировала общество свободными отношениями с женатым политиком, но куда больший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бэндлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве", - предложен нам синопсис произведения.

Главную роль в проекте совместного производства Швеции и Финляндии сыграла финская актриса Альма Пёвсти ("Голая бухта").

Режиссер - Зайда Бергрот (драма про единственного "металлиста" на деревне "Хэви Металл"). Сценарий написала актриса Ээва Путро, дебютирующая сим в полном метре.

На российских экранах - с 27 мая.