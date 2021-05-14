За четыре дня по Израилю выпущено более 1,7 тысячи ракет

Не менее 1 750 ракет было выпущено с территории сектора Газа по израильской территории за четыре дня. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в пятницу на своей странице в Twitter.

Отмечается также, что число погибших в результате ракетных обстрелов израильтян возросло до семи. Ранения получили 523 жителя Израиля, пишет ТАСС.

Напомним, с понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами. Они начались после вспыхнувших в начале мая беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Жертвами непрекращающихся израильских авиаударов по сектору Газа стали более ста палестинцев, в том числе 28 детей. Свыше 620 человек получили ранения.