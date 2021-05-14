За сутки в России подтверждено 9462 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 17,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3818
- 2 Санкт-Петербург 739
- 3 Московская область 648
- 4 Ростовская область 204
- 5 Воронежская область 127
- 6 Нижегородская область 126
- 7 Иркутская область 120
- 8 Саратовская область 118
- 9 Республика Саха (Якутия) 106
- 10 Самарская область 103
- 11 Красноярский край 102
- 12 Свердловская область 102
- 13 Республика Крым 101
- 14 Пермский край 97
- 15 Челябинская область 97
- 16 Краснодарский край 96
- 17 Волгоградская область 89
- 18 Республика Башкортостан 89
- 19 Ленинградская область 85
- 20 Ярославская область 79
- 21 Ульяновская область 77
- 22 Пензенская область 76
- 23 Тверская область 75
- 24 Новосибирская область 74
- 25 Белгородская область 67
- 26 Алтайский край 66
- 27 Курская область 65
- 28 Кемеровская область 65
- 29 Ивановская область 62
- 30 Оренбургская область 61
- 31 Брянская область 60
- 32 Кировская область 60
- 33 Омская область 59
- 34 Липецкая область 58
- 35 Тюменская область 56
- 36 Ставропольский край 54
- 37 Калужская область 53
- 38 Калининградская область 53
- 39 Смоленская область 52
- 40 Архангельская область 52
- 41 Владимирская область 52
- 42 Орловская область 50
- 43 Астраханская область 50
- 44 Республика Чувашия 50
- 45 Тульская область 49
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 47
- 47 Республика Карелия 46
- 48 Рязанская область 45
- 49 Удмуртская Республика 43
- 50 Республика Дагестан 41
- 51 Вологодская область 40
- 52 Новгородская область 39
- 53 Мурманская область 35
- 54 Республика Бурятия 35
- 55 Тамбовская область 35
- 56 Курганская область 34
- 57 Республика Татарстан 33
- 58 Псковская область 32
- 59 Хабаровский край 30
- 60 Республика Мордовия 29
- 61 Приморский край 29
- 62 Костромская область 28
- 63 Республика Хакасия 27
- 64 Республика Коми 26
- 65 Забайкальский край 25
- 66 Севастополь 23
- 67 Томская область 23
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 19
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 70 Республика Марий Эл 15
- 71 Амурская область 15
- 72 Республика Калмыкия 14
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 74 Сахалинская область 13
- 75 Республика Алтай 10
- 76 Республика Ингушетия 10
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 78 Республика Адыгея 9
- 79 Чеченская Республика 9
- 80 Камчатский край 8
- 81 Республика Тыва 5
- 82 Магаданская область 4
- 83 Чукотский автономный округ 2
- 84 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 922 901 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
- Москва 60
- Санкт-Петербург 35
- Ростовская область 26
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Краснодарский край 11
- Свердловская область 11
- Московская область 10
- Алтайский край 10
- Воронежская область 9
- Ленинградская область 9
- Пермский край 8
- Красноярский край 8
- Иркутская область 8
- Челябинская область 7
- Смоленская область 6
- Тульская область 6
- Волгоградская область 6
- Томская область 6
- Тверская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Пензенская область 5
- Саратовская область 5
- Костромская область 4
- Курская область 4
- Рязанская область 4
- Оренбургская область 4
- Ульяновская область 4
- Тюменская область 4
- Новосибирская область 4
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Татарстан 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Брянская область 2
- Владимирская область 2
- Ивановская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Вологодская область 2
- Калининградская область 2
- Мурманская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Чувашия 2
- Курганская область 2
- Республика Хакасия 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Белгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 115 116 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9756 человек
- Москва 2943
- Санкт-Петербург 1164
- Московская область 575
- Республика Ингушетия 211
- Саратовская область 208
- Псковская область 203
- Краснодарский край 179
- Ростовская область 173
- Иркутская область 149
- Воронежская область 138
- Республика Крым 135
- Белгородская область 130
- Республика Башкортостан 118
- Свердловская область 113
- Нижегородская область 110
- Ставропольский край 107
- Самарская область 100
- Пермский край 98
- Челябинская область 98
- Курская область 91
- Архангельская область 90
- Волгоградская область 90
- Красноярский край 90
- Ульяновская область 86
- Калининградская область 82
- Ленинградская область 81
- Брянская область 79
- Пензенская область 77
- Оренбургская область 76
- Новосибирская область 73
- Новгородская область 72
- Ярославская область 71
- Алтайский край 69
- Кировская область 66
- Липецкая область 64
- Калужская область 62
- Омская область 62
- Орловская область 61
- Тамбовская область 60
- Кемеровская область 59
- Ханты-Мансийский автономный округ 58
- Владимирская область 57
- Тюменская область 57
- Республика Татарстан 55
- Удмуртская Республика 50
- Рязанская область 49
- Смоленская область 48
- Тульская область 47
- Республика Чувашия 47
- Ивановская область 46
- Костромская область 45
- Республика Карелия 45
- Курганская область 43
- Республика Дагестан 42
- Астраханская область 41
- Республика Бурятия 40
- Тверская область 37
- Томская область 31
- Хабаровский край 31
- Вологодская область 30
- Приморский край 30
- Севастополь 28
- Амурская область 27
- Республика Марий Эл 25
- Мурманская область 24
- Забайкальский край 22
- Республика Коми 20
- Кабардино-Балкарская Республика 20
- Сахалинская область 20
- Республика Мордовия 17
- Республика Калмыкия 15
- Ямало-Ненецкий автономный округ 15
- Чеченская Республика 13
- Республика Тыва 13
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Камчатский край 11
- Республика Алтай 8
- Республика Адыгея 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Магаданская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Хакасия 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 537 634.