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14.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9462 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 17,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3818
  • 2 Санкт-Петербург 739
  • 3 Московская область 648
  • 4 Ростовская область 204
  • 5 Воронежская область 127
  • 6 Нижегородская область 126
  • 7 Иркутская область 120
  • 8 Саратовская область 118
  • 9 Республика Саха (Якутия) 106
  • 10 Самарская область 103
  • 11 Красноярский край 102
  • 12 Свердловская область 102
  • 13 Республика Крым 101
  • 14 Пермский край 97
  • 15 Челябинская область 97
  • 16 Краснодарский край 96
  • 17 Волгоградская область 89
  • 18 Республика Башкортостан 89
  • 19 Ленинградская область 85
  • 20 Ярославская область 79
  • 21 Ульяновская область 77
  • 22 Пензенская область 76
  • 23 Тверская область 75
  • 24 Новосибирская область 74
  • 25 Белгородская область 67
  • 26 Алтайский край 66
  • 27 Курская область 65
  • 28 Кемеровская область 65
  • 29 Ивановская область 62
  • 30 Оренбургская область 61
  • 31 Брянская область 60
  • 32 Кировская область 60
  • 33 Омская область 59
  • 34 Липецкая область 58
  • 35 Тюменская область 56
  • 36 Ставропольский край 54
  • 37 Калужская область 53
  • 38 Калининградская область 53
  • 39 Смоленская область 52
  • 40 Архангельская область 52
  • 41 Владимирская область 52
  • 42 Орловская область 50
  • 43 Астраханская область 50
  • 44 Республика Чувашия 50
  • 45 Тульская область 49
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 47
  • 47 Республика Карелия 46
  • 48 Рязанская область 45
  • 49 Удмуртская Республика 43
  • 50 Республика Дагестан 41
  • 51 Вологодская область 40
  • 52 Новгородская область 39
  • 53 Мурманская область 35
  • 54 Республика Бурятия 35
  • 55 Тамбовская область 35
  • 56 Курганская область 34
  • 57 Республика Татарстан 33
  • 58 Псковская область 32
  • 59 Хабаровский край 30
  • 60 Республика Мордовия 29
  • 61 Приморский край 29
  • 62 Костромская область 28
  • 63 Республика Хакасия 27
  • 64 Республика Коми 26
  • 65 Забайкальский край 25
  • 66 Севастополь 23
  • 67 Томская область 23
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 19
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 70 Республика Марий Эл 15
  • 71 Амурская область 15
  • 72 Республика Калмыкия 14
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 74 Сахалинская область 13
  • 75 Республика Алтай 10
  • 76 Республика Ингушетия 10
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 78 Республика Адыгея 9
  • 79 Чеченская Республика 9
  • 80 Камчатский край 8
  • 81 Республика Тыва 5
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Чукотский автономный округ 2
  • 84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 922 901 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
  • Москва 60
  • Санкт-Петербург 35
  • Ростовская область 26
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 15
  • Краснодарский край 11
  • Свердловская область 11
  • Московская область 10
  • Алтайский край 10
  • Воронежская область 9
  • Ленинградская область 9
  • Пермский край 8
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 8
  • Челябинская область 7
  • Смоленская область 6
  • Тульская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Томская область 6
  • Тверская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Пензенская область 5
  • Саратовская область 5
  • Костромская область 4
  • Курская область 4
  • Рязанская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Ульяновская область 4
  • Тюменская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Брянская область 2
  • Владимирская область 2
  • Ивановская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Вологодская область 2
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Чувашия 2
  • Курганская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Белгородская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 115 116 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9756 человек
  • Москва 2943
  • Санкт-Петербург 1164
  • Московская область 575
  • Республика Ингушетия 211
  • Саратовская область 208
  • Псковская область 203
  • Краснодарский край 179
  • Ростовская область 173
  • Иркутская область 149
  • Воронежская область 138
  • Республика Крым 135
  • Белгородская область 130
  • Республика Башкортостан 118
  • Свердловская область 113
  • Нижегородская область 110
  • Ставропольский край 107
  • Самарская область 100
  • Пермский край 98
  • Челябинская область 98
  • Курская область 91
  • Архангельская область 90
  • Волгоградская область 90
  • Красноярский край 90
  • Ульяновская область 86
  • Калининградская область 82
  • Ленинградская область 81
  • Брянская область 79
  • Пензенская область 77
  • Оренбургская область 76
  • Новосибирская область 73
  • Новгородская область 72
  • Ярославская область 71
  • Алтайский край 69
  • Кировская область 66
  • Липецкая область 64
  • Калужская область 62
  • Омская область 62
  • Орловская область 61
  • Тамбовская область 60
  • Кемеровская область 59
  • Ханты-Мансийский автономный округ 58
  • Владимирская область 57
  • Тюменская область 57
  • Республика Татарстан 55
  • Удмуртская Республика 50
  • Рязанская область 49
  • Смоленская область 48
  • Тульская область 47
  • Республика Чувашия 47
  • Ивановская область 46
  • Костромская область 45
  • Республика Карелия 45
  • Курганская область 43
  • Республика Дагестан 42
  • Астраханская область 41
  • Республика Бурятия 40
  • Тверская область 37
  • Томская область 31
  • Хабаровский край 31
  • Вологодская область 30
  • Приморский край 30
  • Севастополь 28
  • Амурская область 27
  • Республика Марий Эл 25
  • Мурманская область 24
  • Забайкальский край 22
  • Республика Коми 20
  • Кабардино-Балкарская Республика 20
  • Сахалинская область 20
  • Республика Мордовия 17
  • Республика Калмыкия 15
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 15
  • Чеченская Республика 13
  • Республика Тыва 13
  • Республика Северная Осетия - Алания 12
  • Камчатский край 11
  • Республика Алтай 8
  • Республика Адыгея 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Магаданская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Хакасия 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 537 634.

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