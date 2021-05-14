За сутки в России подтверждено 9462 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 17,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3818

2 Санкт-Петербург 739

3 Московская область 648

4 Ростовская область 204

5 Воронежская область 127

6 Нижегородская область 126

7 Иркутская область 120

8 Саратовская область 118

9 Республика Саха (Якутия) 106

10 Самарская область 103

11 Красноярский край 102

12 Свердловская область 102

13 Республика Крым 101

14 Пермский край 97

15 Челябинская область 97

16 Краснодарский край 96

17 Волгоградская область 89

18 Республика Башкортостан 89

19 Ленинградская область 85

20 Ярославская область 79

21 Ульяновская область 77

22 Пензенская область 76

23 Тверская область 75

24 Новосибирская область 74

25 Белгородская область 67

26 Алтайский край 66

27 Курская область 65

28 Кемеровская область 65

29 Ивановская область 62

30 Оренбургская область 61

31 Брянская область 60

32 Кировская область 60

33 Омская область 59

34 Липецкая область 58

35 Тюменская область 56

36 Ставропольский край 54

37 Калужская область 53

38 Калининградская область 53

39 Смоленская область 52

40 Архангельская область 52

41 Владимирская область 52

42 Орловская область 50

43 Астраханская область 50

44 Республика Чувашия 50

45 Тульская область 49

46 Ханты-Мансийский автономный округ 47

47 Республика Карелия 46

48 Рязанская область 45

49 Удмуртская Республика 43

50 Республика Дагестан 41

51 Вологодская область 40

52 Новгородская область 39

53 Мурманская область 35

54 Республика Бурятия 35

55 Тамбовская область 35

56 Курганская область 34

57 Республика Татарстан 33

58 Псковская область 32

59 Хабаровский край 30

60 Республика Мордовия 29

61 Приморский край 29

62 Костромская область 28

63 Республика Хакасия 27

64 Республика Коми 26

65 Забайкальский край 25

66 Севастополь 23

67 Томская область 23

68 Кабардино-Балкарская Республика 19

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

70 Республика Марий Эл 15

71 Амурская область 15

72 Республика Калмыкия 14

73 Карачаево-Черкесская Республика 14

74 Сахалинская область 13

75 Республика Алтай 10

76 Республика Ингушетия 10

77 Республика Северная Осетия-Алания 10

78 Республика Адыгея 9

79 Чеченская Республика 9

80 Камчатский край 8

81 Республика Тыва 5

82 Магаданская область 4

83 Чукотский автономный округ 2

84 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 922 901 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Тыва 0,03% За последние сутки подтверждено 393 смерти Москва 60

Санкт-Петербург 35

Ростовская область 26

Нижегородская область 15

Самарская область 15

Краснодарский край 11

Свердловская область 11

Московская область 10

Алтайский край 10

Воронежская область 9

Ленинградская область 9

Пермский край 8

Красноярский край 8

Иркутская область 8

Челябинская область 7

Смоленская область 6

Тульская область 6

Волгоградская область 6

Томская область 6

Тверская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Пензенская область 5

Саратовская область 5

Костромская область 4

Курская область 4

Рязанская область 4

Оренбургская область 4

Ульяновская область 4

Тюменская область 4

Новосибирская область 4

Липецкая область 3

Орловская область 3

Ярославская область 3

Республика Татарстан 3

Республика Саха (Якутия) 3

Брянская область 2

Владимирская область 2

Ивановская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Вологодская область 2

Калининградская область 2

Мурманская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Башкортостан 2

Республика Чувашия 2

Курганская область 2

Республика Хакасия 2

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Белгородская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 115 116 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9756 человек Москва 2943

Санкт-Петербург 1164

Московская область 575

Республика Ингушетия 211

Саратовская область 208

Псковская область 203

Краснодарский край 179

Ростовская область 173

Иркутская область 149

Воронежская область 138

Республика Крым 135

Белгородская область 130

Республика Башкортостан 118

Свердловская область 113

Нижегородская область 110

Ставропольский край 107

Самарская область 100

Пермский край 98

Челябинская область 98

Курская область 91

Архангельская область 90

Волгоградская область 90

Красноярский край 90

Ульяновская область 86

Калининградская область 82

Ленинградская область 81

Брянская область 79

Пензенская область 77

Оренбургская область 76

Новосибирская область 73

Новгородская область 72

Ярославская область 71

Алтайский край 69

Кировская область 66

Липецкая область 64

Калужская область 62

Омская область 62

Орловская область 61

Тамбовская область 60

Кемеровская область 59

Ханты-Мансийский автономный округ 58

Владимирская область 57

Тюменская область 57

Республика Татарстан 55

Удмуртская Республика 50

Рязанская область 49

Смоленская область 48

Тульская область 47

Республика Чувашия 47

Ивановская область 46

Костромская область 45

Республика Карелия 45

Курганская область 43

Республика Дагестан 42

Астраханская область 41

Республика Бурятия 40

Тверская область 37

Томская область 31

Хабаровский край 31

Вологодская область 30

Приморский край 30

Севастополь 28

Амурская область 27

Республика Марий Эл 25

Мурманская область 24

Забайкальский край 22

Республика Коми 20

Кабардино-Балкарская Республика 20

Сахалинская область 20

Республика Мордовия 17

Республика Калмыкия 15

Ямало-Ненецкий автономный округ 15

Чеченская Республика 13

Республика Тыва 13

Республика Северная Осетия - Алания 12

Камчатский край 11

Республика Алтай 8

Республика Адыгея 7

Республика Саха (Якутия) 7

Карачаево-Черкесская Республика 5

Магаданская область 2

Еврейская автономная область 2

Республика Хакасия 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 537 634. Вакцину "Спутник V" протестируют на индийском штамме коронавируса