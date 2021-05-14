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14.05.2021 11:10
Рубрика: Власть

Заключенные получат правовую помощь при подготовке жалоб в ЕСПЧ

Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов направила в Госдуму отзыв на законопроект, который вводит специальные правила для свидания осужденных с адвокатами при подготовке жалоб в Европейский суд по правам человека. В целом инициатива поддерживается, но есть существенные замечания.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов. Недавно был начат сбор отзывов на предложение.

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"Законопроектом предлагается восполнить законодательный пробел и тем самым привести порядок отбывания наказания в части соблюдения права осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, на обращение в Европейский Суд в соответствие с международными стандартами", - поясняют разработчики проекта.

В свою очередь в Федеральной палате адвокатов считают, что защитники должны иметь возможности принести в колонию техническую аппаратуру. Это нужно для дела.

"Использование адвокатами технических средств, позволяющих осуществлять аудио- и видеозапись, создаст возможности для оказания квалифицированной юридической помощи, - утверждается в правовой позиции. - В частности, это поможет вскрыть и зафиксировать совершаемые в исправительных колониях нарушения закона и прав осужденных", которые, кстати, часто обращаются к адвокатам и иным лицам при намерении обжаловать незаконные действия администрации учреждения. Например, используя технические средства, можно сфотографировать имеющиеся у осужденного телесные повреждения и доказательно поставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц".

Предложение авторов законопроекта разрешить проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов личного дела осужденного с правом пользоваться такой техникой только в отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного учреждения, в ФПА называют "неосновательным" и существенно ограничивающим возможности адвокатов. В целом же предлагаемые изменения в адвокатуре считают необходимыми.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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