Значительная часть сектора Газа осталась без электричества

По информации палестинского агентства WAFA в результате продолжающейся военной операции Израиля в большинстве районов осажденного сектора Газа отключилось электричество. Все линии электропередач, идущие из Израиля в Газу, были повреждены в результате продолжающейся бомбардировки.

Агентство отмечает, что на единственной электростанции в центральной части сектора закончилось топливо. Это связывается с тем, что Израиль закрыл единственный коммерческий пункт пересечения границы с Газой.

Длительное отключение электричества в Газе, уточняют в местном минздраве, может привести к гуманитарной катастрофе, поскольку не смогут нормально функционировать системы здравоохранения, водоснабжения и общественной санитарии. Помимо раненых в результате бомбежек, которым оказывается медицинская помощь, в палестинских больницах на лечении также находятся пациенты с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, нуждающиеся в различных медицинских аппаратах, работающих от сети.