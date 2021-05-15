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15.05.2021 11:37
Рубрика: В мире

"Ad Astra": Китай высадился на Марсе, что дальше?

Текст: Константин Щепин
15 мая 2021 года войдет в историю китайской космонавтики как день покорения Марса: КНР высадила свой первый ровер на Красной планете.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Мягкая посадка стала ключевым и самым сложным этапом миссии: в мировой практике вероятность успешной посадки зонда на Марс составляет лишь 50%, в связи с чем сам процесс прозвали "семью минутами абсолютного кошмара". Китайский марсоход это испытание выдержал успешно.

Фото: vesti.ru
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Аппарат, названный в честь китайского бога огня - "Чжужун" - по плану проработает на поверхности Марса как минимум три месяца. Он представляет собой 240-килограммовый шестиколесный агрегат, который оснащен четырьмя солнечными батареями и несет на борту оборудование для исследования марсианского грунта, магнитных полей, льда и атмосферы. "Чжужун" сможет передвигаться по марсианской поверхности со скоростью до 200 метров в час. В случае ухудшения марсианской погоды он будет автоматически впадать в спячку до нормализации обстановки.

Первый китайский марсоход отправился к Красной планете 23 июля 2020 года в рамках миссии "Вопросы к небу-1" ("Тяньвэнь-1"). Она предполагает исследование Марса как с орбиты, так и непосредственно на его поверхности. Следующим шагом в китайской программе исследования "огненной звезды", как называют Марс в Поднебесной, станет отправка возвращаемого зонда ориентировочно в 2030 году. Этот аппарат доставит обратно на Землю образцы марсианского грунта.

Уже к 2050 году ученые КНР рассчитывают отправить пилотируемую миссию к Марсу. Подготовка к ней уже ведется. Так, в 2010-2011 годах Китай принял участие в организованном Россией проекте "Марс-500", который был призван собрать данные о состоянии здоровья и работоспособности человека, длительно находящегося в условиях изоляции в герметично замкнутом пространстве ограниченного объема при моделировании основных особенностей марсианского полета. Шесть добровольцев, среди которых был один китайский специалист, на 520 суток задраили люки наземного имитатора марсианского космического корабля. Эксперимент состоял из трех основных этапов: 250-суточный "перелет" с Земли на Марс, пребывание на его поверхности и 240-суточное возвращение.

Это не единственный российско-китайский проект освоения космоса. В марте этого года Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместного создания лунной исследовательской станции, договорились о сотрудничестве по проектам российского орбитального модуля "Луна-ресурс" и китайского проекта "Чанъэ-7", который предполагает зондирование южного полярного региона Луны и долгосрочное исследование лунной среды.

При этом руководитель Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь подчеркнул, что проект лунной станции открыт и для третьих сторон: "Этот проект начнут Китай и Россия, но в будущем, с большой вероятностью, в нем примут участие Европейское космическое агентство, а также Франция, Германия, и даже американское аэрокосмическое агентство НАСА".

Покорение Марса стало еще одним космическим прорывом КНР. Так, в 2019-м году Китай первым в мире высадил луноход на обратной стороне естественного спутника Земли. В 2020-м страна достроила собственную систему спутникового позиционирования "Бэйдоу", привезла на Землю образцы лунного грунта и сдала в эксплуатацию мощнейший в мире радиотелескоп FAST, на основе которого развернула программу по поиску внеземных цивилизаций.

Фото: NASA/JPL-CALTECH / AFP
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В этом году помимо высадки на марс Китай начал строительство собственной орбитальной станции. 29 апреля на орбиту был выведен ее базовый модуль "Тяньхэ", который стал самым тяжелым из запущенных КНР космических аппаратов: его масса составляет 22,5 тонны. В этом году к "Тяньхэ" слетают два пилотируемых корабля и два космических грузовика. В 2022 году с базовым модулем будут состыкованы две космические лаборатории. Тем самым будет завершен процесс создания станции, расчетный срок эксплуатации которой составит 15 лет.

Что касается Марса, это не предел для китайских исследований космоса. События будут развиваться как в фильме "Ad Astra": после высадки на Красной планете страна планирует отправить аппарат на край солнечной системы. Соответствующими планами поделился в начале мая главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь. По его словам, китайский космический зонд преодолеет расстояние примерно в 100 раз большее, чем расстояние между Солнцем и Землей, к 2049 году, когда Китайская Народная Республика отметит сотую годовщину со дня образования. Проект направлен на проведение научных исследований и экспериментов на краю Солнечной системы, в зоне примерно в 15 миллиардов километров от Земли.

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