Байден отказался от идеи Трампа о национальном парке героев

Президент США Джо Байден своим указом закрыл проект постройки так называемого Парка героев, предложенный его предшественником Дональдом Трампом. Не нашлось денег в государственном бюджете на воплощение этой идеи и у конгрессменов. Об этом сообщает немецкий еженедельник "Spiegel".

Напомним, в январе текущего года, за два дня до окончания своих президентских полномочий Дональд Трамп подписал указ с заголовком "Создание национального парка американских героев". В нем предлагалось установить статуи 244 "самых великих американцев в истории Соединенных Штатов". Эта идея озарила Трампа еще летом прошлого года, когда в стране бушевало движение "Black Lives Matter", в ходе которого протестующие демонстранты снесли многие памятники известным людям. Видимо, своим проектом тогдашний президент решил исправить случившееся.

И сделал это весьма в своем стиле - неуклюже, считают наблюдатели. Он намеревался самолично интерпретировать историю США и утверждать список американских героев. Примечательно, что речь, в которой Трамп развернул свою инициативу, он произносил в Южной Дакоте. Там, где в скале выбиты барельефные портреты бывших президентов США - Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта. Наверное, посчитал, что представление его идеи именно здесь будет символично.

В перечне героев, определенных Трампом, фигурировали самые разные личности - от политиков до спортсменов, от деятелей культуры до представителей развлекательной индустрии. Не удивительно, что такой список вызвал полное недоумение. В первую очередь у историков, которые назвали выбор Трампа "произволом".