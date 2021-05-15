Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа

Президент США Джо Байден одним указом отменил сразу семь указов своего предшественника. Среди них есть и те, что Дональд Трамп подписывал незадолго до инаугурации демократа.

Например, сейчас иммигранты без медицинской страховки снова могут попасть в США. В Белом доме отметили, что нынешняя американская администрация выступает за расширение доступа к качественному медицинскому обслуживанию. "Мы можем достичь этой цели без запрета на въезд для неграждан, которые стремятся законно иммигрировать в страну, но не имеют достаточно финансовых средств", - подчеркивается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Напомним, в октябре 2019 года Трамп подписал распоряжение, согласно которому мигранту без медицинской страховки могли отказать в виде на жительство. Свое решение экс-президент США объяснял тем, что такой человек может стать "бременем" для американских налогоплательщиков.

Ранее Байден поручил приостановить возведение стены на границе с Мексикой.