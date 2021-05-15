Беларусь разместит облигации на 100 миллиардов российских рублей

В России будут размещены облигации на 100 миллиардов российских рублей, говорится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Документ издан с целью "рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь", сообщает ТАСС. Правительству поручено осуществить в 2021-2023 году привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации ценных бумаг в качестве долговых обязательств на сумму до 100 миллиардов российских рублей со сроком обращения не менее 1 092 дней.

Указом также предусмотрено, что при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться "отказ Белоруссии от иммунитета", в частности, от "применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений".

Документ предусматривает зачисление на банковский счет министерства финансов, открытый в российском АО "Газпромбанк", денежных средств от размещения государственных ценных бумаг на территории России.

Минфин Беларуси имеет зарегистрированную программу эмиссии облигаций на сумму в 30 миллиардов российских рублей. В 2019-2020 году были размещены четыре выпуска ценных бумаг на общую сумму в 20 миллиардов российских рублей. В 2019 году размещены два выпуска со сроком обращения три года под 8,65 процента годовых, а в прошлом - 5-летние бумаги под 8,5 процента годовых.