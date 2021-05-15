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15.05.2021 14:03
Рубрика: В мире

Черногория откроет границы для туристов на следующей неделе

Текст: Александр Саможнев

Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели, заявил премьер Здравко Кривокапич на Дельфийском экономическом форуме в Греции.

Фото: Александр Гасюк/РГ
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"Добро пожаловать на черногорское приморье!" - цитирует РИА Новости заявления премьера. Ранее Черногория разрешила въезд без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также России, Беларуси и Украины.

Власти Черногории с 13 мая бесплатно делают ПЦР-тесты туристам, чьи страны этого требуют по возвращении. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации до 20 мая на всей территории отменили комендантский час, который действовал с полуночи до 5.00, а также разрешили междугороднее пассажирское сообщение по выходным.

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