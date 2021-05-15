Двое азербайджанских военнослужащих погибли на границе с Ираном

Два пограничника погибли в схватке c контрабандистами на границе с Ираном, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

Инцидент произошел на территории погранзаставы в Ярдымлинском районе. Наряд обнаружил нарушение границы. Трое неизвестных не захотели сдаваться и открыли огонь. В результате смертельные ранения получили двое пограничников. Они были госпитализированы, однако спасти их жизнь не удалось, передает ТАСС.

На месте перестрелки обнаружено 10 килограммов "вещества, похожего на наркотики". В ходе поисковой операции с привлечением авиации удалось задержать одного из нарушителей, который оказался гражданином Ирана. Продолжается поиск его сообщников.