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Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой"

Новости
    15.05.2021, 16:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон густоклюквенного квазисторического сериала сервиса Hulu "Великая" пополнит своим участием "агент Скалли" - Джиллиан Андерсон.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, актриса изобразит в шоу Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую - мать российской императрицы Екатерины II, играет которую, напомним, Эль Фаннинг.

Уточнено, что Андерсон - "гламурная светская львица" - появится в двух эпизодах сезона, прибыв в Россию после обустроенного ее дщерью государственного переворота, имея целью спасти честь семьи.

Первый сезон "Великой" вышел в мае 2020 года и был встречен неоднозначно - некоторые отнеслись к нему излишне серьезно, пеняя за грубые передергивания фактов и домыслы с потолка.

Даты премьеры второго пока нет.

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