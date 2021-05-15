Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой"

Второй сезон густоклюквенного квазисторического сериала сервиса Hulu "Великая" пополнит своим участием "агент Скалли" - Джиллиан Андерсон.

Как передает Deadline, актриса изобразит в шоу Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую - мать российской императрицы Екатерины II, играет которую, напомним, Эль Фаннинг.

Уточнено, что Андерсон - "гламурная светская львица" - появится в двух эпизодах сезона, прибыв в Россию после обустроенного ее дщерью государственного переворота, имея целью спасти честь семьи.

Первый сезон "Великой" вышел в мае 2020 года и был встречен неоднозначно - некоторые отнеслись к нему излишне серьезно, пеняя за грубые передергивания фактов и домыслы с потолка.

Даты премьеры второго пока нет.