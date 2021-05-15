Экономист оценил мнение, что золото теряет инвестпривлекательность

Все чаще можно услышать мнения инвесторов о том, что тысячелетняя история золота как главного средства сбережения, возможно, уже закончилась.

Причин этому явлению много - использование фидуциарных бумажных денег и окончание Бреттон-Вудской валютной системы с ее золотым стандартом, появление криптоиндустрии и развитие эффективных финансовых рынков.

Специально для "Российской газеты" аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Переход рассказал, искать ли в будущем инвесторам защиты в золоте:

- В жизни и экономике существуют циклы, которые могут быть вызваны созданием какой-либо технологии, сменой политического режима в крупной стране, войной или неурожаем - все это значительно влияет на спрос и предложение золота, нефти, денег, рабочей силы.

Если взглянуть на график цены золота, то можно четко увидеть периоды повышенного спроса: 1969-1974 годы - рост на 444%, 1976-1980 годы - 756%, 2000-2011 годы - 591%, c 2018 года - на 48%.

Продолжительный период, с 1980 по 2000 год, золото снижалось в цене, причем происходило это на фоне "бума доткомов" (спекулятивный рост цен на финансовые активы интернет-компаний, происходивший в 1995-2000 годы), что вызывало сомнения в целесообразности использования данного драгметалла как инструмента инвестирования.

В 2020 году спрос на "золотые" биржевые фонды ETF вырос на 120%. Однако после победы на выборах в США Джо Байдена и успехов с вакцинированием инвесторы стали стремительно продавать активы, и на середину апреля запасы в таких ETF составляли 99,14 млн унций, что ниже на 7,6 млн унций с начала 2021 года.

От чего защищает золото? После повсеместного внедрения банкнот цена благородного металла была важным инструментом защиты от необеспеченного "печатания" денег. Логика состояла в следующем: добыча золота всегда ограничена - около 4% в год, а в условиях золотого стандарта, чем больше рост инфляции, тем дороже золото.

Но сохранились ли его свойства до сих пор? Сейчас прямой взаимосвязи между индексом потребительских цен и стоимостью золота не наблюдается, однако существует его высокая корреляция с реальной доходностью (ставка минус инфляция) по 10-летним гособлигациям США - при снижении их доходности растет цена на золото. В текущей ситуации мы видим приближение цикла роста ставок и, как итог, нисходящий тренд цены золота.

Стоит отметить еще одну особенность инвестирования в данный металл - такие вложения очень долгосрочны. Инвесторы привыкли наблюдать за мгновенными историями успеха - Zoom, Tesla, "Тинькофф", Netflix, и потому медленно ползущая цена золота во многом привлекает только настоящих ценителей. Наша жизнь меняется быстро - инвестиции в физическое золото (в том числе через биржевые фонды) больше подходят для государственных резервов.

Немаловажную роль здесь играет Bitcoin, который влияет на поведение цены золота и претендует стать новым резервным активом. Все чаще государственные регуляторы идут на постепенную легализацию данной индустрии, вытесняя золото из портфелей инвесторов. Bitcoin точно так же имеет сложную процедуру "добычи", но увеличивающиеся притоки денег все сильнее повышают его цену, вызывая ажиотаж, а значит, и новый приток капитала.

Какое золото выбрать? Если все же решили включить в свой портфель золотые активы, то существует несколько вариантов: покупка монет, покупка биржевых фондов физического золота и покупка акций золотодобывающих компаний.

На наш взгляд, последний вариант наиболее рациональный. Ценообразование монет не прозрачно, их стоимость может колебаться из-за малого количества участников рынка, а фонды ежегодно изымают комиссию до 1% за управление своим ПИФ/ETF.

В отличие от них, акции золотодобывающих компаний, во-первых, сильнее реагируют на рост спотовой цены золота, а во-вторых, там выплачивают дивиденды. Они ниже относительно всего российского рынка (4,5-7%), но в данном случае инвестор получает выплату, а не наоборот.

Что касается роста стоимости компании, то в какой-то степени - это такой же фонд физического золота, ведь активы компании состоят из добытого сырья, запасов в рудниках, очищенного золота, готового к продаже. Это хорошо видно по динамике стоимости активов - крупнейший фонд физического золота SPDR Gold Shares (GLD) вырос с начала 2020 года на 17%, тогда как российские "Полюс" и "Полиметалл" на 98% и 65% соответственно.

Ценность золота не вызывает сомнения, и, вероятно, его цена в долгосрочной перспективе будет продолжать расти, а в отдельные периоды "блеск" благородного металла затмит доходность всех остальных активов.