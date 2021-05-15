Эксперт рассказала, можно ли остановить рост цен на продукты

Рост мировых цен на продовольствие неизбежно отражается и на российском рынке. Но ограничения в виде квот и пошлин не решит проблему растущих цен, а только отложат ее, уверена директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.

"Постоянно сдерживать и регулировать цены нереально. В какой-то момент все равно их придется отпустить, и тогда они рванут еще больше: у всех цены будут расти по 10%, а у нас - по 20% в месяц", - считает она.

Цена определяется не затратами, а готовностью покупателя платить, подчеркивает эксперт. И если, например, зерно или картофель выращены у нас, и затраты на их производство не изменились из-за роста курса доллара, они все равно будут дорожать вслед за мировыми ценами, поскольку у нас открытый рынок. А на открытом рынке, как в сообщающихся сосудах, уровень "жидкостей" не может быть разным.

По ее мнению, бороться с высокими ценами бессмысленно. Лучше на этом, наоборот, заработать.

"В этой ситуации надо наращивать экспорт. Мы больше экспортируем - больше зарабатываем - больше вкладываем в производство - больше создаем рабочих мест - люди получают зарплату - тратят ее на товары - мы поддерживаем производство. И так по цепочке", - поясняет Евгения Серова.

Но рост цен на базовые продукты бьет по низкодоходным группам населения, и их надо подержать адресно. Продовольственная адресная помощь позволит им питаться так, как до повышения цен.

Полную версию интервью с Евгенией Серовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".