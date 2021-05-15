Фальков: Вузы готовы к дистанционке в случае роста заболеваемости COVID-19

Несмотря на то, что в Минобрнауки рассчитывают начать новый учебный год в штатном режиме, вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на "удаленку", если произойдет рост заболеваний коронавирусом. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время визита в Нижний Новгород.

"Мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Фальков РИА Новости.

По словам министра, вузы в любой момент готовы организовать и обучение, и саму приемную кампанию онлайн. И дело здесь даже не в пандемии. Просто многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате - удаленно.