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15.05.2021 23:09
Рубрика: Общество

Фальков: Вузы готовы к дистанционке в случае роста заболеваемости COVID-19

Текст: Мария Агранович

Несмотря на то, что в Минобрнауки рассчитывают начать новый учебный год в штатном режиме, вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на "удаленку", если произойдет рост заболеваний коронавирусом. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время визита в Нижний Новгород.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Минобрнауки: Вузы смогут проводить вступительные испытания дистанционно

"Мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Фальков РИА Новости.

По словам министра, вузы в любой момент готовы организовать и обучение, и саму приемную кампанию онлайн. И дело здесь даже не в пандемии. Просто многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате - удаленно.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

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