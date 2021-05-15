Июльская жара ждет россиян в ближайшие дни

На следующей неделе в ряде регионов России будет еще теплее, чем на уходящей.

"Следующая неделя принесет в Центральную Россию среднеазиатский зной! На фоне усиления погожего антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракум - одной из самых горячих пустынь мира. Это сулит аномальным теплом с превышением многолетней нормы как минимум на 10 градусов", - написал в своем Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос "Евгений Тишковец.

В понедельник в Москве и области - плюс 26-28 градусов, что близко к абсолютному температурному рекорду для этих дней, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 17 мая плюс 31 градус был в 1897 году.

Но с 19 мая начнется понижение температуры. В центре будет от 19 до 24 градусов и дождь. 20 мая еще похолодает: ночью до плюс 13 градусов, а днём - до 17-22 градусов. И такой же она останется примерно до конца следующей рабочей недели. Это уже близко к климатической норме.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечает, что несмотря на ускорение темпов глобального потепления, говорить о росте температур в каждый последующий сезон не приходится.

"Сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно. Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону", - уточнила синоптик (цитата по "РИА новости").