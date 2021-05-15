Новости

В Госдуме оценили реакцию Климкина на слова Путина об Украине 13:22
Трамп рассчитывает на отчисления за привлечение новых подписчиков 12:45
Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая 12:38
В Казани усилили охрану школы, куда перевели учеников гимназии №175 12:20
Июльская жара ждет россиян в ближайшие дни 12:10
Москвичей предупредили об ухудшении погоды 11:57
СМИ: В России могут ограничить экспорт пиломатериалов 11:11
Санкт-Петербург готов увеличить заполняемость трибун на Евро 10:33
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс 10:14
Во Франции отставные полицейские опубликовали письмо Макрону 08:15
В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа 07:58
Депутат Госдумы назвал незаконной новую политику WhatsApp 07:52
Си Цзиньпин поздравил разработчиков "Тяньвэнь-1" с успешной посадкой на Марсе 07:35
На Колыме приступили к утилизации брошенных судов 07:09
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами 06:35
Северо-Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,3 километра 05:41
В НАСА поздравили китайских коллег с успешной посадкой зонда на Марсе 05:36
Представитель ХАМАС перечислил требования для перемирия с Израилем 05:18
В Приморье создавшие банду уроженцы Узбекистана предстанут перед судом 05:13
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхности Марса 04:46
Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах 04:31
На Чукотке теплая погода позволит застрявшим во льдах белухам выплыть 04:03
Привитым от COVID-19 американцам запретили снимать маски в транспорте 03:59
Астронавты на МКС совершат в июне два выхода в открытый космос 03:36
Около 10 тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе из-за боевых действий 03:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 12:10
Рубрика: Общество

Июльская жара ждет россиян в ближайшие дни

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

На следующей неделе в ряде регионов России будет еще теплее, чем на уходящей.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

"Следующая неделя принесет в Центральную Россию среднеазиатский зной! На фоне усиления погожего антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракум - одной из самых горячих пустынь мира. Это сулит аномальным теплом с превышением многолетней нормы как минимум на 10 градусов", - написал в своем Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос "Евгений Тишковец.

В понедельник в Москве и области - плюс 26-28 градусов, что близко к абсолютному температурному рекорду для этих дней, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 17 мая плюс 31 градус был в 1897 году.

Но с 19 мая начнется понижение температуры. В центре будет от 19 до 24 градусов и дождь. 20 мая еще похолодает: ночью до плюс 13 градусов, а днём - до 17-22 градусов. И такой же она останется примерно до конца следующей рабочей недели. Это уже близко к климатической норме.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечает, что несмотря на ускорение темпов глобального потепления, говорить о росте температур в каждый последующий сезон не приходится.

"Сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно. Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону", - уточнила синоптик (цитата по "РИА новости").

В регионах Общество Ежедневник Погода ЦФО

Главное сегодня

Россия утвердила перечень недружественных стран
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа
Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ
Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19