Иммунолог рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

Коварство индийского штамма коронавируса в том, что он более агрессивный - иными словами он более опасный, чем другие штаммы.

"Он сильнее цепляется за клетки. А доза заражения при этом относительно низкая. То есть достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть", - рассказал "Российской газете" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Помимо этого, по словам специалиста, в индийском штамме произошла двойная мутация в спайк-протеине. Из-за этого антитела у вакцинированных и тех, кто уже переболели, вырабатывают слабую защиту. Поэтому он так быстро и распространяется.

"Любой вирус постоянно мутирует. Может возникнуть даже 2-3 мутации вируса внутри человеческого организма. Но при этом эти мутации могут никак не влиять на ход заболевания, так как вирус начинает терять свои свойства. Он либо перестает реплицироваться (размножаться), либо перестает передаваться дальше, теряя свою заразность", - объясняет Владимир Болибок.

Но есть и другие мутации, которые только усиливают изначальный штамм. Если мутация дает вирусу преимущество дальше распространяться, то такая мутация у него закрепится.

Штамм - мутации вируса, которые создали устойчивую линию и передаются от человека к человеку, заражая все больше людей. Например, в Великобритании британская мутация постепенно вытеснила эталонную или реферсную уханьскую мутацию. Уханьская сошла на нет, а британская стала распространяться дальше.

О большой заразности индийского штамма говорит тот факт, что сегодня в Индии только по официальной статистике в сутки выявляется 350-400 тысяч заболевших. "Но, как пишет одна знакомая врач, которая сейчас работает в эпицентре событий, в реальности в день выявляется в разы больше - до 1,5 миллиона больных. Это чудовищные цифры", - отмечает доктор.

Он также отмечает, что температура окружающей среды, скорее всего, никак не влияет на распространение коронавируса. "Вирус живет и размножается в клетках человека. А внутри тела человека нормальная температура - 36,6 градуса. И это не зависит от того, где живет человек - за Полярным кругом, в умеренных широтах или тропиках. Передается же вирус с помощью аэрозоля, который появляется, например, при чихании, кашле. Даже при эмоциональном разговоре. И этот аэрозоль распространяется по воздуху. Поэтому так и важны ограничительные меры - ношение масок, мытье рук, социальная дистанция, изоляция заразившихся. Это очень хорошо помогает. А вакцинация - это единственный путь для управления инфекцией. Но инфекция станет управляемой только после того, как будет провакцинировано не менее 70% населения", - подчеркивает Болибок.