Иммунолог рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

Новости

Корабль ВМС США Hamilton покинул воды Черного моря 00:10
В Германии за антисемитские акции задержаны более десятка человек 14.05.2021
Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО 14.05.2021
Бывший вице-премьер Мордовии арестован на 2 месяца 14.05.2021
Американка постирала свой лотерейный билет на 26 млн долларов 14.05.2021
Эндокринологи назвали главные признаки раннего диабета 14.05.2021
Собянин: 99% сделавших прививку не болеют коронавирусом после нее 14.05.2021
СНБО Украины ввел санкции против 668 уголовных авторитетов 14.05.2021
Видео: российские онкологи поделились профессиональным опытом в Ярославле 14.05.2021
Военные учебные центры организуют в более чем 500 вузах России 14.05.2021
Атаковавшая трубопровод в США хакерская группировка объявила о самороспуске 14.05.2021
Володин зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России" 14.05.2021
Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа 14.05.2021
СМИ: Сразу два министра Украины подали в отставку 14.05.2021
В Совфеде допустили расширение списка недружественных России стран 14.05.2021
Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней нижегородской школьницы 14.05.2021
Генпрокурор Чехии уходит в отставку под давлением главы минюста 14.05.2021
В Петербурге воссоздадут копию трона Павла I 14.05.2021
Песков объяснил выбор недружественных стран 14.05.2021
В ЯНАО нефть разлилась на площади 15 тысяч квадратных метров 14.05.2021
В Болгарии желание снести памятник Советской армии связали с "ностальгией по фашизму" 14.05.2021
Минобрнауки рассмотрит все предложения по просветительской деятельности 14.05.2021
За неделю цены на бензин в России выросли на копейку 14.05.2021
В Петербурге школа заплатит родителям за драку детей 14.05.2021
Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей 14.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 01:00
Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Коварство индийского штамма коронавируса в том, что он более агрессивный - иными словами он более опасный, чем другие штаммы.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Он сильнее цепляется за клетки. А доза заражения при этом относительно низкая. То есть достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть", - рассказал "Российской газете" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса

Помимо этого, по словам специалиста, в индийском штамме произошла двойная мутация в спайк-протеине. Из-за этого антитела у вакцинированных и тех, кто уже переболели, вырабатывают слабую защиту. Поэтому он так быстро и распространяется.

"Любой вирус постоянно мутирует. Может возникнуть даже 2-3 мутации вируса внутри человеческого организма. Но при этом эти мутации могут никак не влиять на ход заболевания, так как вирус начинает терять свои свойства. Он либо перестает реплицироваться (размножаться), либо перестает передаваться дальше, теряя свою заразность", - объясняет Владимир Болибок.

Но есть и другие мутации, которые только усиливают изначальный штамм. Если мутация дает вирусу преимущество дальше распространяться, то такая мутация у него закрепится.

Штамм - мутации вируса, которые создали устойчивую линию и передаются от человека к человеку, заражая все больше людей. Например, в Великобритании британская мутация постепенно вытеснила эталонную или реферсную уханьскую мутацию. Уханьская сошла на нет, а британская стала распространяться дальше.

О большой заразности индийского штамма говорит тот факт, что сегодня в Индии только по официальной статистике в сутки выявляется 350-400 тысяч заболевших. "Но, как пишет одна знакомая врач, которая сейчас работает в эпицентре событий, в реальности в день выявляется в разы больше - до 1,5 миллиона больных. Это чудовищные цифры", - отмечает доктор.

Бесплатные лекарства от коронавируса получили почти 2 млн россиян

Он также отмечает, что температура окружающей среды, скорее всего, никак не влияет на распространение коронавируса. "Вирус живет и размножается в клетках человека. А внутри тела человека нормальная температура - 36,6 градуса. И это не зависит от того, где живет человек - за Полярным кругом, в умеренных широтах или тропиках. Передается же вирус с помощью аэрозоля, который появляется, например, при чихании, кашле. Даже при эмоциональном разговоре. И этот аэрозоль распространяется по воздуху. Поэтому так и важны ограничительные меры - ношение масок, мытье рук, социальная дистанция, изоляция заразившихся. Это очень хорошо помогает. А вакцинация - это единственный путь для управления инфекцией. Но инфекция станет управляемой только после того, как будет провакцинировано не менее 70% населения", - подчеркивает Болибок.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа
Греция отменила ограничения на въезд для россиян
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19