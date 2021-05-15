Источник опроверг закрытие авиасообщения с Израилем

Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, утверждает высокопоставленный источник РИА Новости в сфере авиации.

Таким образом он опроверг информацию израильского государственного радио "Кан". Ранее эта станция сообщила, что все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа.

По данным источника агентства, на 15 мая запланированы "запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний".

Кроме того, другой источник агентства уточнил, что на текущей неделе аэропорт имени Бен Гуриона несколько раз приостанавливая работу из-за обстрелов. Однако совсем он не закрыт.